Vivo’nun Vivo Y02 adlı yeni bütçe dostu bir akıllı telefonu tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor. Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, telefonun teknik özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Şimdi ise akıllı telefonun özelliklerini yineleyen ve aynı zamanda tanıtım görselini paylaşan yeni bir rapor karşınızda. Vivo Y02’nin Hindistan’a ve diğer küresel pazarlara yöneldiği bildiriliyor. İşte tüm detaylar.

Pricebaba, Paras Guglani ile işbirliği içinde, yaklaşan Vivo Y02’nin temel özelliklerinin yanı sıra tasarımını da açıkladı. Yayın, cihazı su damlası çentikli ekrana ve kalın alt çerçeveye sahip gösteren bir tanıtım görseli paylaştı. Cihaz, içinde başka bir yuvarlak modül bulunan dikdörtgen bir kamera modülüne sahip. Telefonun tek bir kamera ve bir LED flaşa sahip olduğu görülebiliyor.

Özelliklere geçersek, rapor Vivo Y02’nin HD+ çözünürlükte 6.51 inçlik bir LCD panel ile geleceğini iddia ediyor. Ön tarafta 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Fotoğraf için 8 MP arka kamera bulunuyor.

Vivo Y02, MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alacak ve tek bir depolama yapılandırmasıyla gelecek: 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama. Sadece 10W şarjı desteklemesi beklenen 5.000mAh batarya ile beslenecek. Yazılım cephesinde, telefon Android 12 (Go sürümü) üzerinde çalışacak.

Guglani daha önce Vivo Y02’nin 8.499 Rs olarak fiyatlandırılacağını iddia etmişti. Bu da 104,08 ABD Dolarına denk düşüyor. Cihazın çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Söylentiler, telefonun bu ayın sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.