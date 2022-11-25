Vivo’nun yakında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlandığını biliyoruz. Daha önce ortaya çıkan çok sayıda sızıntı, cihazın tasarımını, özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Şimdi, Vivo Y02 isimli yeni cihazın tasarımını daha ayrıntılı olarak ortaya koyan ve lansman tarihini de açıklayan haberler gündeme düştü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Vivo Y02 Cihazının Lansman Tarihi ve Temel Özellikleri Sızdırıldı

Vivo Y02 Cihazının Lansman Tarihi ve Temel Özellikleri Sızdırıldı

Ana haber MySmartPrice’dan geliyor ve kaynak olarak da ünlü duyumcu Paras Guglani’yi gösteriyor. Vivo Y02’nin tüm tasarımını ortaya koyan haberde, ekranın üst kısmında bir su damlası tasarımının yanı sıra akıllı telefonun üst ve alt kısımlarında kalın çerçevelerin yer aldığı belirtiliyor. Arka tarafta ise oldukça büyük dairesel kesikli dikdörtgen bir kamera modülü yer alıyor. Akıllı telefonun arkasında tek bir kamera sensörü ve bir LED flaş modülü de bulunacak.

Daha öncesinde Vivo Y02 için hazırlanan bir poster, telefonun 3GB RAM ve 5,000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Bununla beraber cihazın 28 Kasım’da piyasaya sürüleceğini doğruluyor. Telefon büyük olasılıkla plastik bir kasaya ev sahipliği yapacak. Yeni ürünün sağ kenarında güç ve ses düğmeleri yer alacak. Alt kenarda ise 3,5 mm kulaklık girişi bulunacak. Telefonla ilgili diğer bilgiler de daha önce ortaya çıkmıştı. Raporlara göre Y02, HD+ çözünürlüklü 6,51 inç Halo FullView IPSbir LCD ile beraber gelecek. Telefon 32GB dahili depolama alanına sahip olacak ve microSD kart üzerinden ek hafızayı destekleyecek. Yeni giriş seviyesi cihaz, MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alacak. Yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı Funtouch OS 12, büyük olasılıkla cihazın önceden yüklenmiş arayüzü olacak. İlk olarak Asya pazarına çıkmasını beklediğimiz ürününi küresel pazara çıkı çıkmayacağı belirsizliğini koruyan konulardan. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: İki Yeni Vivo Akıllı Telefon, 3C Sertifikası Aldı