Vivo X90S Çinli bir sertifika web sitesinde göründü. Vivo X90 serisi, şirketin birinci sınıf kamera ve donanıma sahip amiral gemisi olmaya aday olacak. Seri, Kasım 2022’de Çin’de tanıtıldı ve uluslararası pazardaki ilk çıkışını kısa bir süre önce yaptı. Halihazırda üç premium telefon içeriyor olsa da dördüncü bir modelin söylentileri bir süredir internette dolaşıyor. Son güncellemede Vivo X90S, temel özellikleri ve bazı canlı görüntüleriyle TENAA‘da ortaya çıktı. İşte detaylar.

İçindekiler Vivo X90S 50MP ana kamera ile tanıdık bir tasarım getiriyor

Vivo X90S 50MP ana kamera ile tanıdık bir tasarım getiriyor

TENAA listesi, Vivo X90S’in tasarım açısından serideki diğer modellerden çok uzaklaşmayacağını ortaya koyuyor. Dairesel bir kamera yuvasına ve muhtemelen vegan deri kaplamaya sahip hafif kavisli bir arka yüze sahip olacak. Kamera modülünün hemen altında “Xtreme Imagination” yazan bir şerit yer alacak. Sol tarafta bir Zeiss markası da görünecek. Telefon, üst ortasında delikli bir kesik bulunan kavisli bir ekrana sahip.

Listeye göre Vivo X90S, 2800 x 1280 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekranla gelecek. Listede 3.2GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bilgisi yer alıyor. Yakın tarihli bir Google Play listesine göre, donanım kısmında MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisi ile beraber gelecek. İşlemci 8GB, 12GB veya 16GB RAM ve 128GB, 256GB, 512GB veya 1TB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

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Vivo X90S, 50MP ana kamera sensörü, 12MP ikincil sensör (muhtemelen ultra geniş) ve 2x optik yakınlaştırma desteğiyle üstte bir portre lensine sahip olabilecek başka bir 12MP sensör ile arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Özçekimler ve görüntülü aramalar için 32MP’lik bir atıcı olabilir. 4690mAh bataryaya sahip olabilir.