Sharp, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan AQUOS R8 ve R8 Pro‘yu tanıttı. Yeni telefonlar geçen yılki R7’nin halefi olarak geliyor. Özelliklere bakacak olursak R8, 1Hz-240Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,39 inç FHD+ IGZO OLED ekrana, R8 Pro ise 1Hz-240Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6,6 inç WUXGA+ IGZO OLED ekrana sahip. İşte detaylar.

Sharp AQUOS R8 serisini duyurdu

Her iki telefon da 256GB UFS 4.0 depolama alanı ile sırasıyla 8GB ve 12GB RAM’e sahip Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip. R8 Pro, Leica ile ortaklaşa geliştirilen Summicron lensli aynı 47,2MP 1 inç görüntü sensörüne sahip. Ayrıca şirket, HDR çekim için işlem hızının önceki modellerimize kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında iyileştirildiğini söyledi.

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Kamera kanadına bakacak olursak R8, 50.3MP 1/1.55 inç görüntü sensörüne ve Leica tarafından denetlenen bir “Hector” lense sahip. Telefon ayrıca MIL-STD-810G/MIL-STD-810H standartlarına sahip. Her iki telefon da toza ve suya dayanıklılık için IPX5/IPX8/IP6X derecelerine sahiptir. R8’de 4.570mAh, R8 Pro’da ise 5000mAh pil bulunmaktadır.

Sharp AQUOS R8 Pro teknik özellikleri

6,6 inç (1260 x 2730 piksel) WUXGA+ Pro IGZO OLED ekran, 1-240Hz yenileme hızı, Dolby Vision

Adreno 740 GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

12GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 13, 3 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteği ile

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 47.2MP 1″ sensör, Leica Sumicron lens, EIS, LED Flaş, Düşük Işık 1.9MP ToF AF 14ch spektrum sensörü

f/2.3 diyafram açıklığına sahip 12.6MP ön kamera

Qualcomm 3D Sonic Max ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

Su ve toz geçirmez (IPX5 / IPX8 / IP6X)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pil

Sharp AQUOS R8 teknik özellikleri

6,39 inç (1080 x 2340 piksel) FHD+ Pro IGZO OLED ekran, 1-240Hz yenileme hızı, Dolby Vision

Adreno 740 GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

8GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 13, 3 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteği ile

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50.3MP 1/1.55″ sensör, EIS, Leica lens, LED Flaş, f/2.3 diyafram açıklığına sahip 13MP 118° ultra geniş kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

Su ve toz geçirmez (IPX5 / IPX8 / IP6X), MIL-STD-810G

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj özellikli 4.570mAh pil