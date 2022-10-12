OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini yürüten firmalardan biri olan vivo, birçok futbolseverin heyecanla beklediği ve 20 Kasım tarihinde Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 2022’nin resmi sponsorlarından biri olmuştu.

Firma, kullanıcıların Dünya Kupası’na olan ilgisini artırmak için oldukça farklı bir etkinlik düzenleyecek. İki etaptan oluşan bir fotoğraf ve video paylaşım etkinliği başlatan firma, etkinliğin kazananlarına telefon hediye edecek!

İlk Etapta Instagram’dan Fotoğraf Paylaşılması İsteniyor

“vivoGiveItaShot” etiketiyle başlatılan yarışmanın ilk etabı, 16 Kasım’a kadar devam edecek. Bu aşamada, kullanıcılardan futbol ve vivo’yu bir fotoğrafta birleştirmeleri ve çektikleri fotoğrafı “vivoGiveItaShot” etiketiyle Instagram’da paylaşmaları isteniyor.

Kullanıcılar istediği kadar fotoğraf paylaşabiliyor. Yani kazanma şansınızı artırmak için daha çok paylaşım yapabilirsiniz. En yaratıcı 10 gönderinin sahibi, vivo’dan telefon kazanacak.

Kampanyanın küresel boyutta olduğunu ve dünyanın her tarafından kullanıcıların katılabileceğini de belirtelim. Eğer en yaratıcı 10 gönderiden birinin sahibiyseniz ve vivo’nun hediye ettiği telefon ülkenizde satışta olan bir model değilse, iyi bir haberimiz var.

Firmanın “Şartlar ve Koşullar” kısmında paylaştığı bilgilere göre, hediye edilen telefon ülkenizde satışta olmasa bile vivo size cihazı ulaştıracak. Ancak yine “Şartlar ve Koşullar” kısmında paylaşılan diğer bilgilere göre; ülkenizde satılmayan bir cihaz size hediye edildiyse, herhangi bir servis hizmeti alamayacaksınız.

İkinci Etap 14 Kasım’da Başlayacak

Yarışmanın ikinci etabı ise 14 Kasım tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’ta sona erecek. Yarışmanın ikinci etabı Instragram’dan değil, TikTok üzerinden devam edecek.

TikTok’a eklenecek özel bir vivo filtresi kullanarak paaylaşılan fotoğraflar değerlendirilecek ve yine en başarılı 10 gönderinin sahibine telefon hediye edilecek.

Hediyeyle ilgilenmeyen ancak Dünya Kupası hakkında konuşmak isteyen kullanıcılar için de bir aktivite düşünen vivo cephesi “vAreHereToShare” etiketiyle sosyal medya platformlarından canlı yayınlar yapacak. Bu yayınların Aralık ayında oynanacak final maçına kadar devam edeceğini söyleyelim.

Vivo cephesinin yalnızca çevrimiçi (online) etkinlikler değil, fiziksel aktiviteler de gerçekleştireceğini söyleyelim. Bu sayede FIFA Dünya Kupası’na katılamayan kullanıcıların bile oradaki atmosferi yaşaması amaçlanıyor.

2017 yılından beri birçok FIFA etkinliğine sponsorluk yapan vivo’nun, Dünya Kupası’na çokça özen gösterdiğini söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo’nun düzenlediği yarışmalara katılacak mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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