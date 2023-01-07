Vivo’nun büyük ses getiren yeni amiral gemisi serisi Vivo X90, piyasaya sürüldüğü günden beridir büyük bir ilgi altında. Kullanıcıların beğenisini etrafında toplayan telefonlar, farklı işlemci versiyonları ile de büyük bir avantaj sağlıyor. Bugün erken saatlerde ise şirket bu cihazlarda gelişmiş bir oyun deneyimi sunmak için Ray Tracing teknolojisinin X90 serisi için artık destekleneceğini açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi, MediaTek Dimensity 9200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti içeren X90 serisi sayesinde Ray Tracing teknolojisine her iki üst düzey işlemci gözünden deneyimlememize olanak tanıyor. Gelin hep şirketin yeni grafik teknolojisi ile olan ayrıntılarına bir göz atalım.

Vivo X90 Serisi, Ray Tracing Teknolojisi ile Üst Düzey Oyun Deneyimi Sunacak

Bilmeyenler için Ray Tracing temelde oyunlar için yeni bir aydınlatma ve gölgelendirme teknolojisidir. Oyunlarda genellikle önceden oluşturulmuş gölgeler ve ışıklandırma kullanılırken, Ray Tracing bu süreci gerçek zamanlı bir işleve dönüştürüyor. Bu sayede, bir ışık kaynağı kullanıcının etrafındaki ortamı dinamik olarak etkileyebiliyor.

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Daha basit bir ifadeyle yeni teknoloji, oyunların daha yüksek bir grafik doğruluğunda çalışmasını sağlıyor. Bu da simüle edilmiş ışık kaynakları yansımaları, kırılmayı ve gölge efektlerini geliştirdiği için oyunun genel sürükleyiciliğini artırmaya yarıyor.

Kaputun altında, Vivo X90 ve X90 Pro Dimensity 9200 işlemcisini barındırırken, X90 Pro+ modeli Snapdragon 8 Gen 2’yi barındırıyor. Yapılan açıklamalara göre bu yonga setlerinin her ikisi de belirli uygulamalar için akıllı telefonlarda Ray Tracing teknolojisini destekliyor.

Yeni grafik desteği ile tüm seri, kullanıcılarına gelişmiş bir oyun deneyimi sunabilecek. Bu teknoloji, markanın kendi geliştirdiği çip düzeyinde bir optik izleme bilgi işlem teknolojisinin dahil edilmesiyle daha da desteklenecek. FALCON grafik motoru olarak adlandırılan bu teknoloji, sürükleyici aydınlatma ve gölge efektleri sunmaya yardımcı olmak için yapay zeka algoritmalarıyla beraber geliyor.