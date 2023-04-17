Orta sınıf akıllı telefonlar, üst düzey özelliklere doğru önemli bir kayma yaşamaktadır. Yakın zamanda Digital Chat Station’dan yapılan bir sızıntıya göre, Realme’nin GT Neo serisi akıllı telefonları daha hızlı şarj etme ve daha büyük dahili depolama seçenekleri gibi üst düzey özellikler sunacak. Bu serideki temel model, 8 GB veya 12 GB RAM yerine yeni bir standart olarak 16 GB RAM’e sahip olabilir. Realme GT Neo 5 SE’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte, 16 GB RAM + 1 TB depolama seçeneği sunuldu. Bununla birlikte, cihazdaki depolama ve RAM teknolojisi en ileri teknoloji değil, ancak bu değişiklik diğer üreticileri de aynı yöne doğru itmeye teşvik edebilir.

Digital Chat Stationayrıca, Realme’nin orta sınıf akıllı telefonlarının da 100W hızlı şarjı standart hale getireceğini belirtiyor. Daha önce, 100W şarj sadece amiral gemisi akıllı telefonlar için ayrılmış bir özellikti, ancak bu teknoloji artık orta sınıf cihazlar için de erişilebilir hale geliyor. Tüm bu özellikler, Çin’de 380 dolar civarında satılan mevcut Realme GT Neo 5 SE akıllı telefonunda bulunuyor.

Ekonomi istikrara kavuştuğunda ve durgunluk azaldığında, telefon üreticilerinin orta sınıf cihazlarda üst düzey özellikler sunması daha kolay hale gelebilir. Üst düzey bileşenlerin maliyetinin düşmesi, üreticilerin orta sınıf cihazlarda birinci sınıf özellikler sunmasını daha uygun hale getirecektir.

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Orta sınıf akıllı telefonlarda üst düzey özelliklerin artması, performanstan ödün vermeden uygun fiyatlı seçenekler isteyen tüketiciler için harika bir haber. Daha fazla orta sınıf cihaz premium özellikler sunarken, akıllı telefon pazarının geleceği heyecan uyandırıyor ve önümüzdeki yıllarda daha da heyecan verici gelişmeler bekleniyor. Bakalım Realme’nin bu hamlesine vivo nasıl bir karşılık verecek?