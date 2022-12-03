Dün, 2 Aralık 2022 tarihinde Vivo, X90 Pro+ cihazının Qualcomm’un en yeni ve en büyük işelmcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile piyasaya sürdüğünü duyurmak için resmi web sitesini güncelledi. Şirket akıllı telefonu çoktan piyasaya sürdü ancak bugüne kadar bu cihaza güç veren yonga setini açıklamadı. Bununla beraber yeni amiral gemisinin resmi satış tarihi de açıklandı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Vivo, Snapdragon 8 Gen 2’yi Xiaomi’den Önce Kullanacak

Bilmeyenler için Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 2 ile amiral gemisi akıllı telefonunu satan ilk akıllı telefon markası olacaktı. Ancak, Xiaomi 13 serisi duyurusundaki gecikmenin ardından, haberlerin resmiyet kazanmasıyla Vivo bu görevi devralıyor gibi görünüyor. Şimdi Vivo X90 Pro+, 22 Kasım’da duyurulmasının ardından Snapdragon 8 Gen 2’ye sahip ilk cihaz oldu. Bu cihazın 6 Aralık’tan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Bundan önce şirket kullanılan markayı belli etmeden X90 Pro+’ı yalnızca 4nm TSMC yonga seti ile listelemişti.

Vivo X90 Pro+ Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi için ön siparişler şu anda Çin’de yayında. Ancak şu an itibariyle şirketin Xiaomi 13 serisini tam olarak ne zaman duyuracağı da belli değil. Yakında bu konuyla ilgili resmi bir duyuru alabiliriz. Durum böyleyken Snapdragon’un ilk amiral gemisini daha yakından tanıyabiliriz. X90 Pro+, 2K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve HDR10+ ile 1.300 nit pik parlaklığa sahip 6,78 inç bir OLED panel ile gelecek. Ayrıca, ekranın altına gizlenen bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Güvenlik açısından cihazın gövdesi IP68 sertifikalı. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu (50MP+48MP+50MP+64MP) bulunurken, ön tarafta 32 megapiksel bir sensör bizi bekliyor.

Donanım tarafında zirveye oynamak isteyen amiral gemisi, 12 GB LPDDR5X bellek ve 256/512 GB UFS 4.0 dahili depolama seçeneklerine ev sahipliği yapacak. Cihazın en yeni bellek ve depolama teknolojilerini bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz. Görüntü işleme alanında da üstün performans vadeden telefonda, vivo V2 görüntü sinyal işlemcisi bulunuyor. Watt başına 16 TOPS işlem yapabilen bu görüntü sinyal işlemcisinin güç verimliliğinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Entegre olarak 45MB boyutunda SRAM barındıran bu görüntü sinyal işlemcisi, geleneksel görüntü işlemeyle; yapay zekayı, görüntüdeki gürültüyü azaltmayı, HDR ve MEMC gibi teknolojileri birleştiriyor.

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