vivo, dün Çin’de yaptığı lansmanla birlikte 2023 yılı amiral gemisi X90 serisini tanıtttı. Özellikle kamera anlamında önceki serilerden ayrışarak 1 inçlik sensör kullanan serinin en üst versiyonu X90 Pro+ birçok amiral gemisini kamera performansı anlamında geride bırakacak. ZEISS iş birliği devam ederken T kaplama yine zorlu ışık koşullarında iyi iş yapıyor.

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X90 Pro+ modeli dünyada Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanan ilk telefon olurken serinin diğer iki telefonu X90 ve X90 Pro MediaTek Dimensity 9200 işlemcisinden gücünü alıyor. 128GB, 256GB ve 512GB olarak seçilebilen depolamalardan 128GB modelinde LPDRR5 RAM ve UFS 3.1 kullanılırken 256GB ve 512GB versiyonlarda ise LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama biçimi kullanılıyor.

Standart X90 4810 mAh batarya ve 120W hızlı şarj destekliyor. X90 Pro modeli ise 4870 mAh batarya ve 120W hızlı şarjı destekliyor. Serinin en üst versiyonu X90 Pro+ modelinde ise 4700 mAh batarya varken 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Fiyat kısmında ise vivo X90 için yaklaşık 500 Euro, vivo X90 Pro için 700 Euro, vivo X90 Pro+ modeli için ise 900 Euro olarak belirlenmiş. Peki siz vivo X90 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de kamera noktasında Android amiral gemileri arasındaki en iddialı telefon mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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