vivo’nun yerli üretimle tüketicilerle buluşturduğu Y serisinin yeni üyeleri Y16 ve Y22s modelleri ofisimize ulaştı. Biz de kutu içerisinden neler çıktığını bu videoda aktarıyoruz.

vivo Y16 Teknik Özellikleri

Tasarım: 164 x 75.6 x 8.2 mm 184 Gram

Ekran: 6.51 inç IPS LCD HD+ 270 PPI

İşlemci: Mediatek Helio P35

RAM/Depolama: 3GB/32GB – 4GB/64GB – 4GB/128GB

Kamera: 13MP + 2MP / 5MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 10W

Fiyat: 4000 TL – 7000 TL

vivo Y22s Teknik Özellikleri

Tasarım: 164.3 x 76.1 x 8.4 mm 192 Gram

Ekran: 6.55 inç IPS LCD HD+ 90Hz 270 PPI

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G

RAM/Depolama: 4GB/64GB – 6GB/128GB

Kamera: 50MP + 2MP / 8MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 18W

Fiyat: 4500 TL – 6500 TL

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