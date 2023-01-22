vivo’nun yerli üretimle tüketicilerle buluşturduğu Y serisinin yeni üyeleri Y16 ve Y22s modelleri ofisimize ulaştı. Biz de kutu içerisinden neler çıktığını bu videoda aktarıyoruz.
vivo Y16 Teknik Özellikleri
Tasarım: 164 x 75.6 x 8.2 mm 184 Gram
Ekran: 6.51 inç IPS LCD HD+ 270 PPI
İşlemci: Mediatek Helio P35
RAM/Depolama: 3GB/32GB – 4GB/64GB – 4GB/128GB
Kamera: 13MP + 2MP / 5MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 10W
Fiyat: 4000 TL – 7000 TL
vivo Y22s Teknik Özellikleri
Tasarım: 164.3 x 76.1 x 8.4 mm 192 Gram
Ekran: 6.55 inç IPS LCD HD+ 90Hz 270 PPI
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G
RAM/Depolama: 4GB/64GB – 6GB/128GB
Kamera: 50MP + 2MP / 8MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 18W
Fiyat: 4500 TL – 6500 TL
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