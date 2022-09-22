Vivo, Çek Cumhuriyeti’nde yeni bir akıllı telefon olan Vivo X80 Lite‘ı tanıttı. Yeni vivo X80 Lite, halihazırda Vivo X80 ve Vivo X80 Pro’yu içeren X80 serisine katılıyor. X80 Lite, Dimensity 900‘ün yanı sıra arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip.

X80 Lite, 20:9 en boy oranına sahip 6,44 inç full-HD+ (1.080 x 2.400 piksel) AMOLED ekrana sahip. Ekran 90 Hz yenileme hızına, 1300 nit tepe parlaklığına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Telefon MediaTek Dimensity 900 işlemci ile gelirken 8GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanı sunuyor.

Optik söz konusu olduğunda, Vivo X80 Lite, 8MP ultra geniş ve 2MP makro lens ile birlikte 64MP birincil kameraya sahiptir. 50MP çözünürlüğe ve göz otomatik odaklamaya sahip bir selfie kamerası sunuluyor.

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Akıllı telefon, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.400mAh bataryaya sahip. Ayrıca, Android 12 tabanlı FuntouchOS 12 tarafından desteklenmektedir. 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.2, GPS/A-GPS ve USB Type-C dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri mevcuttur. Ayrıca, güvenlik için ekrana bir parmak izi sensörü entegre edilmiştir.

Vivo X80 Lite 5G teknik özellikleri

6,44 inç (2400 ×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı, HDR 10+, 1300 nit’e kadar parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı

Sekiz Çekirdekli (2 x 2.4GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU) Mali-G68 MC4 GPU’lu MediaTek

Dimensity 900 6nm işlemci

128GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 8GB LPDDR4x RAM / 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 12GB LPDDR4x RAM, microSD ile genişletilebilir bellek

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

Android 12 tabanlı Funtouch OS 12

OIS, f/1.79 diyafram açıklığı, LED flaşlı 64MP kamera, 8MP ultra geniş sensör, f/2.2 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP AF ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 159,20 × 74,20 × 7,79; Ağırlık:186g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

44W hızlı şarj özelliğine sahip 4500mAh pil

Fiyat

Vivo X80 Lite, Sunrise Gold ve Diamond Black olmak üzere iki renk seçeneğine sahiptir ve Çekya’da 10.999 CZK (yaklaşık 439 dolar) fiyat etiketine sahip.