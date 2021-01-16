Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!

Vivo X60 Serisi’nin yeni üyesi Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875‘e sahip ikinci bir versiyon ile birlikte gelebilir. İşte X60 Pro+ hakkındaki yeni bilgiler.

X60 ve X60 Pro piyasaya sürüldükten sonra X60 Pro+ modeline yönelen Vivo, yeni modeli hakkında özellikleri günden güne ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın, daha önce Snapdragon 888 ile birlikte geleceğini öğrenmiştik. Şimdi farklı bir versiyonun varlığı ortaya çıktı diyebiliriz.

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Snapdragon 875’li X60 Pro Plus!

Twitter‘da bir gönderi paylaşan RODENT950 adlı kullanıcı, Vivo X60 Pro+ modelinin Snapdragon 875 işlemcili farklı bir versiyonu daha olabileceğini ortaya attı. Yaptığı paylaşımda Snapdragon 888’li bir model olacağını ve yanına ek olarak Snapdragon 875’li bir model daha geleceğini açıklayan RODENT950, daha önce yaptığı doğru sızıntılarla iddialarını güçlendiriyor.

Öte yandan cihazın bilinen diğer özelliklerine bakarsak 8GB ve 12GB Ram seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda 128GB ve 256GB depolama seçenekleri de mevcut. Belkide Vivo, düşük Ram’li modellerde Snapdragon 875 yonga setini kullanacaktır. Ya da her iki model için ayrı ayrı Ram seçenekleri sunacaktır. Şimdilik bu konuda detay verilmiyor. Ancak Snapdragon 875’li bir Vivo X60 Pro+ görebilmemiz imkansız değil.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse X60 Pro+ 6.5 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip ve ekran içi parmak izi sensörünü taşıyan AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka kısmında ise Zeiss imzalı 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde dörtlü kamera grubu olduğunu biliyoruz. Ancak Snapdragon 875’li modelde bu özellikler kullanılır mı, yoksa başka kameralar ve ekranlar mı kullanılır bilinmiyor.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde görüntülenen X60 Pro Plus, tekli çekirdek testinde 1135 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 3681 puan almayı başarmıştı. Tabi bu puan Snapdragon 888 yonga seti ile birlikte yakalanmıştı.

21 Ocak‘ta tanıtılacak olan Vivo X60 Pro+ şimdiden çok merak edilen bir model oldu. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin doğruluğu 21 Ocak’ta yapılacak olan tanıtımda ortaya çıkacak. Bakalım bu gelen sızıntıların ne kadarı doğru. Sizce X60 Pro+ ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?