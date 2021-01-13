Vivo Y31s Snapdragon 480 ile gelen ilk telefon

Vivo Y31s yeni Qualcomm Snapdragon 480 işlemci ile gelen ilk telefon oldu. Giriş seviyesine 5G özelliği geliyor.

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Geçtiğimiz hafta Qualcomm, yeni giriş seviyesi işlemcisi olan Snapdragon 480 modelini duyurmuştu. Giriş seviyesi olan işlemci, en çok 400 serisi işlemciler kullanan uygun fiyatlı modellere 5G özelliği getiriyor olması ile dikkat çekti. Bu işlemciyi kullanan ilk telefon ise bugün itibariyle duyuruldu. Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Qualcomm Snapdragon 480 kullanan ilk telefon olan Vivo Y31s modelini CES fuarında tanıttı.

Vivo Y31s özellikleri

Vivo Y31s, 6,58 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Günümüzde standart haline gelen ince çerçeveli tasarımı benimseyen telefon, 8 MP’lik kamerasını su damlası çentiğine yerleştirmiş durumda. Arka tarafta ise ikili bir kamera dizilimi bulunuyor. Bunlar; 13 MP çözünürlüğündeki ana kamera ve 2 MP çözünürlüğe sahip derinlik sensörü. Yeni Qualcomm Snapdragon 480 işlemci sayesinde telefon hem mm dalga boyunda, hem de sub-6 5G teknolojisine sahip. 18W hızında şarj olan 5.000 mAh bataryaya sahip Y31s’in 4 / 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği bulunuyor. Cihaz kutudan Android 11 üzerine kurulmuş olan, FunTouch OS 10.5 ile çıkıyor.

Telefonun Fiyatı

Vivo Y31s, iki farklı fiyat seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bunlar; 4 GB RAM 128 GB depolama seçeneğine sahip 1,498 CNY (232 $) olan model ve 6 GB RAM 128 depolama seçeneğine sahip 1,698 CNY (262 $) olan üst model. Cihaz muhtemelen akıllı telefonlarda 5G özelliği sunan en uygun model olacak. Çok değil bundan bir, iki sene öncesinde 5G özelliği ile çıkan ilk telefonların 1000 $ ve üzeri fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, bu oldukça güzel bir gelişme. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.

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