vivo X60 lansman tarihi ve yeni Geekbench skoru

vivo X60, çok yakında çıkışını yapıyor. 29 Aralık 2020 tarihinde tanıtılacak olan telefonun, Exynos 1080 işlemcili Geekbench skoru da ortaya çıktı.

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vivo, tıpkı OPPO, OnePlus ve Realme gibi, Çinli BBK Electronics grubunun bir parçası. 2009 yılında kurulan şirket, o dönemden beri akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Gittikçe Pazar payını arttıran vivo, 2020 ikinci çeyrek raporlarına göre, akıllı telefonlardaki pazar payının %8 gibi bir miktarına sahip. Bu onu tek başına dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri yapıyor. Firma son dönemde ülkemizde de aktif şekilde bulunuyor ve ürünleri satın alınabiliyor. Şirketin Exynos işlemci kullanan son telefonu çok yakında tanıtılacak.

vivo X60 yolda

Sevilen vivo X ailesinin yeni üyesi X60 yolda. Çıkış tarihi yaklaşan telefon hakkında bilgiler de gelmeye devam ediyor. Geçen yılki modeli oldukça beğenilen telefonun, bu seneki en büyük farkı ise gücünü aldığı işlemci. Geçen yılın X50 ailesi, Pro ve Lite modellerinde Qualcomm Snapdragon işlemci kullanırken, bu yıl Samsung ile yapılan anlaşma gereği Exynos işlemciden gücünü alacak. 29 Aralık tarihinde tanıtılacak telefonun Geekbench skoru da ortaya çıktı. Telefonun geçtiğimiz günlerde, daha düşük puanlı başka bir test sonucu daha ortaya çıkmıştı.

Geekbench

vivo X60, 2 GHz hızındaki Exynos 1080 ile girdiği testte tek çekirdek performansından 915, çoklu çekirdekte de 3408 puan aldı. Bu defa daha yüksek bir puan alan telefonun, daha iyi performans göstermesinin sebebinin işlemci frekans farkı olduğu düşünülüyor. Raporlara göre orta sınıf işlemciyle gelecek olan X60, 12 GB RAM ile gelecek ve Android 11 ile kutudan çıkacak. vivo, Pro modelinde de bir Exynos kullanacak mı? yoksa geçen yıl olduğu gibi tepe modelinde yine Qualcomm mu? kullanacak merak konusu.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…