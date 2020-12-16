Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 ile Geekbench’te görüntülendi!

Samsung, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S21 serisini 14 Ocak tarihinde düzenleyeceği lansman ile birlikte tanıtacak. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz günlerde bu cihazlarla ilgili pek çok yeni sızıntı gördük. Bu sızıntılar bize nasıl bir seri bekleyeceğimiz hakkında önemli detaylar verdi. Şimdi ise Galaxy S21 Ultra, Samsung‘un kendi geliştirdiği Exynos 2100 yonga seti ile Geekbench‘te görüntülendi.

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Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 ile nasıl bir performans verecek?

Galaxy S21 Ultra, muhtemelen Hindistan ve Avrupa gibi bölgelerde Exynos 2100 yonga seti ile satışa çıkacak. Bugün ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında ise bu yonga setinin nasıl bir performans vereceği ortaya çıktı. Cihaz, SM-G998B model numarası ile görüntülendi. Yeni yonga seti, tekli çekirdekte “1006”, çoklu çekirdekte ise “3059” skor verdi. CPU‘nun temel frekansı 2,21 GHz olarak listelendi. Bu çekirdek muhtemelen yonga setinde bulunan Cortex-A55 çekirdeklerinden biridir. Geekbench sonuçları, Snapdragon 888 ile görüntülenen S21 Ultra ile benzer sonuçlar verdi.

Listeye göre S21 Ultra, 12 GB RAM ve Android 11 tabanlı OneUI arayüzü ile gelecek. Cihazın 8 GB ve 16 GB RAM içeren modellerinin bulunması da bekleniyor. Exynos 2100 yonga seti, üç adet Cortex-A78, dört adet Cortex-A55 ve bir adet Cortex-X1 çekirdeğine sahip. Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdekleri, Snapdragon 888‘de bulunan çekirdeklerden biraz daha yüksek saat hızı ile gelecek. Bununla birlikte performans konusunda Exynos 2100’ün öne geçmesi bekleniyor.