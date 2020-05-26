Vivo X50, Geekbench’te görüntülendi!

Vivo X50 serisi 1 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugüne kadar cihazın kullanacağı Samsung GN1 sensörü ile ilgili çok fazla ayrıntı gördük. Şimdi ise cihazın üç farklı renk seçeneği Çinli perakendeci olan JD.com‘da listelendi ve cihazın ayrıntılı renderları ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bir de Vivo X50’nin Geekbench sonuçları ayrıntılı olarak yayınlandı.

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X50 nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Vivo X50 ve Pro varyantı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelecekler. Taban model X50 ise ayrıca pembe renk seçeneğine sahip olacak. Her iki cihazda 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Vivo X50, Samsung‘un yeni sensörü olan Samsung GN1 sensörü kullanacak. Ayrıca kavissiz düz bir ekran ve arka tarafta dörtlü kamera dizilimine sahip olacak. X50 Pro ise GN1 sensörünün yanı sıra 48 MP periskop kamera ve kavisli bir ekran ile gelecek.

Vivo X50 Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?

Yeni renderlara ek olarak taban model X50‘nin V2005 model numarası taşıyan sürümü Geekbench‘te görüntülendi. Cihaz tek çekirdekte 615 puan , çoklu çekirdekte ise 1909 puan aldı. Ne yazık ki sadece cihazın 1.8 GHz saat hızında çalışan Snapdragon bir işlemci kullandığını biliyoruz. Yonga setinin detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Listeye göre cihazın 8 GB RAM ve Android 10 ile çalıştığı da onaylandı.