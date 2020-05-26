Akıllı Telefonlar
Vivo X50, Geekbench’te görüntülendi!
Vivo X50 serisi 1 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugüne kadar cihazın kullanacağı Samsung GN1 sensörü ile ilgili çok fazla ayrıntı gördük. Şimdi ise cihazın üç farklı renk seçeneği Çinli perakendeci olan JD.com‘da listelendi ve cihazın ayrıntılı renderları ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bir de Vivo X50’nin Geekbench sonuçları ayrıntılı olarak yayınlandı.
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X50 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Vivo X50 ve Pro varyantı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelecekler. Taban model X50 ise ayrıca pembe renk seçeneğine sahip olacak. Her iki cihazda 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Vivo X50, Samsung‘un yeni sensörü olan Samsung GN1 sensörü kullanacak. Ayrıca kavissiz düz bir ekran ve arka tarafta dörtlü kamera dizilimine sahip olacak. X50 Pro ise GN1 sensörünün yanı sıra 48 MP periskop kamera ve kavisli bir ekran ile gelecek.
Vivo X50 Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Yeni renderlara ek olarak taban model X50‘nin V2005 model numarası taşıyan sürümü Geekbench‘te görüntülendi. Cihaz tek çekirdekte 615 puan , çoklu çekirdekte ise 1909 puan aldı. Ne yazık ki sadece cihazın 1.8 GHz saat hızında çalışan Snapdragon bir işlemci kullandığını biliyoruz. Yonga setinin detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Listeye göre cihazın 8 GB RAM ve Android 10 ile çalıştığı da onaylandı.
Akıllı Telefonlar
Huawei ve Dailymotion arasında önemli anlaşma!
ABD ve Çin arasındaki gerilimden olumsuz yönde etkilenen Huawei, Google uygulamalarını cihazlarında ön yüklü olarak sunamıyor. Bu dezavantajı gidermek için uzun süredir çalışan marka, video paylaşım servisi Dailymotion ile önemli bir anlaşmaya imza attı.
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Huawei Video, yeni dönemde Dailymotion altyapısını kullanacak!
Huawei Video platformu, şimdiye kadar film ve diziler başta olmak üzere çeşitli eğlence içeriklerini kullanıcılar ile buluşturuyordu. Reuters’ın haberine göre, bu platformun geliştirilmesi adına Dailymotion ile stratejik bir işbirliği kuruldu. Bu ortaklık sayesinde Huawei Video, Dailymotion’ın video işleme ve oynatma altyapısını kendisine entegre edecek. Ayrıca Dailymotion API’sinin ortak olarak kullanılması sayesinde video paylaşım platformunda yer alan içerikler, aynı zamanda markanın oluşturduğu platforma da aktarılabilecek.
Huawei ve Dailymotion arasında kurulan işbirliği, aslına bakılırsa büyük bir sürpriz yaratmıyor. Çinli marka, bir süredir yeni duyurduğu cihazlarda Google alternatifi olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS Core) adında bir ekosistem sunuyor. Bu kapsamda yeniden yapılanan video uygulaması da yeni dönemde YouTube karşısında elini güçlendirmek için Dailymotion’ın teknik altyapısını kullanacak. Ayrıca daha fazla içerik oluşturucuyu platforma çekmeye yarayacak para kazanma gibi işlevlerin de aşamalar halinde sunulması bekleniyor.
Öte yandan, markanın uygulama marketi AppGallery de kendi içinde gelişmeye devam ediyor. Son olarak Here Maps ve Petal Search gibi uygulamaları bünyesine katan marketin 170’ten fazla ülkede 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8’de Fortnite 90 FPS olarak oynanabilecek!
OnePlus 8‘de Fortnite 90 FPS olarak oynanabilecek! Epic Games‘in OnePlus ile yaptığı ortak çalışma sonucunda mobil oyun konusunda devrim diyebileceğimiz 90 kare sayısında oyun oynamak mümkün oluyor.
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Mobil oyunlar genellikle PC ya da konsol oyunlarının fazlaca sadeleşmiş ve görsel kaliteden çok uzaklaşmış bir versiyonu olarak görülür. OnePlus bu durumu değiştirmek için Epic Games ile bir anlaşmaya gitti. Epic Games ile yaptığı ortak çalışma sayesinde OnePlus 8, oyunu konsollardan yüksek FPS değerinde çalıştırabilecek.
OnePlus‘un son akıllı telefonu OnePlus 8, Snapdragon 865‘in gücü ve 90 FPSlik ekranı sayesinde Fortnite‘ı 90 FPS olarak çalıştırabilecek. OnePlus 8 bunu başarabilen ilk ve tek telefon konumunda. Epic Games ile yapılan ortaklık ile OnePlus 8‘de Fortnite‘ın optimize bir sürümü gelecek. Oyunu 90 FPS oynayabilmek için önerilen grafik ayarları düşük ayarlar olsa da bir akıllı telefonun Fortnite gibi bir oyunu 90 FPS‘te çalıştırabilmesi çok ilgi çekici. Ayrıca OnePlus 8, Fortnite’ı 60 FPS‘te “Epic” ayar seviyesinde akıcı bir şekilde de oynatabiliyor. Akıllı telefondaki 90 FPS oyun deneyiminin PC‘deki kadar fark yaratmadığı söyleniyor, ancak 60 FPS‘e göre de belirli bir akıcılık farkı olduğundan da bahsedilmiş. Fortnite‘ın birçok akıllı telefonda hatta Nintendo Switch’te 30 FPS‘te çalıştığını düşünürsek, “Epic” grafik ayarlarında 60 FPS deneyimi dahi oyuncuları çok memnun edecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 10X serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, yeni telefon serisi olan Redmi 10X serisini bugün resmi olarak tanıttı. Seri, 10X, 10X 5G ve 10X Pro olmak üzere üç farklı telefondan oluşuyor. Redmi 10X 4G versiyonu Çin pazarı için yeniden markalanmış bir Redmi Note 9 olarak geliyor. 10X 5G ve 10X Pro ise AMOLED ekran ve çift mod 5G destekli olmasına rağmen rekabetçi fiyatlarla piyasaya çıkacak.
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Redmi 10X serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 10X 5G ve Pro, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüklü su damlası çentiğe sahip AMOLED ekranlarla geliyor. 10X 5G‘nin 16 MP , Pro modelin ise 20 MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. Her iki panelde de 180 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor. Arka tarafta ise her iki telefonda da 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ancak ek olarak Pro model, 3X optik zoom yapabilen 8 MP çözünürlüklü ve OIS destekli telefoto kameraya sahip.
Redmi 10X 5G, 6/8 GB RAM seçeneği ve MediaTek Dimensity 820 yonga seti ile geliyor. 10X Pro ise 8 GB RAM ve yine MediaTek Dimensity 820 yonga setine sahip olacak. Depolama alanı ise 64 GB, 128GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı çeşitte gelecek. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılacak. 10X 5G, 22.5 W hızlı şarj, 10X Pro ise 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Her iki telefonunda 4.520 mAh pili mevcut.
Her iki 10X serisi telefonda IP53 suya dayanıklılık ve kulaklık girişi bulunduracak. Ayrıca Pro modelde NFC desteği mevcut olacak. 10X serisi, mavi, pembe, altın ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak 10X, 6 GB RAM / 64 GB depolama alanı modeli 224$, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli 252$, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli 294$ ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı modeli 336$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Bu fiyatlandırma ile cihaz en ucuz 5G’ye sahip telefon ünvanını alıyor.
10X Pro, 8 GB RAM / 128 GB modeli 322$, 8 GB RAM / 256 GB modeli 364$ fiyat etiketine sahip olacak. Redmi 10X 4G ise 4 GB RAM / 128 GB modeli 140$, 6 GB RAM / 128 GB modeli 168$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.