Vivo X100S Pro olduğu iddia edilen bir Vivo telefon dehşetengiz özelliklerle ortaya çıktı. V2324HA model numarasına sahip yeni bir Vivo akıllı telefon, son günlerde Çin’in Radio Certification veritabanında ve Geekbench performans testi platformunda keşfedildi. Bu gizemli cihazın, muhtemelen Vivo X100S Pro modeli olduğu spekülasyonları yapılmaya başlandı.

İçindekiler Vivo X100S Pro Çıkış Tarihi ve Özellikleri Hakkında İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Vivo X100S Pro Çıkış Tarihi ve Özellikleri Hakkında İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Cihazın varlığı, hem Radio Certification’dan hem de Geekbench’ten onay alırken, resmi adı hala gizemini koruyor. Kesin bilgilere ulaşabilmek için daha fazla raporun yayınlanması bekleniyor. Ancak büyük ihtimalle bu model Vivo X100S Pro olarak adlandırılacak. Çin’in Radyo Sertifikasyonu, cihazın özellikleri hakkında detaylı bilgi vermezken, Geekbench listeleri cihazın işlemci yapılandırmasını açığa çıkardı.

Vivo X100S Pro’nun Geekbench test sonucuna göre, cihazda kullanılacak olan yonga seti bir adet 3.4GHz Cortex-X4 çekirdeği, üç adet 2.85GHz Cortex-X4 çekirdeği ve dört adet 2.0GHz Cortex-A720 çekirdeğinden oluşuyor. GPU ise 1300 MHz saat hızında çalışan bir Immortalis-G720 MC12 olarak belirlenmiş durumda.

Cihazın çekirdek CPU mimarisi, MediaTek Dimensity 9300’ünküne benzese de, Dimensity 9300 için 3,25 GHz olan birincil çekirdeğin saat hızında bir fark olduğu görülüyor. Bu da, Vivo X100S Pro’nun Dimensity 9300’ün yükseltilmiş bir versiyonunu kullanabileceğini düşündürüyor. Bu işlemci Dimensity 9300 Pro ya da Dimensity 9300 Plus olarak adlandırılabilir.

WhyLab’dan gelen bir Weibo raporuna göre, söz konusu işlemci Nisan ayında piyasaya sürülebilir. Bu bilgilere dayanarak, sızıntı kaynakları Vivo X100S Pro’nun Nisan sonu veya Mayıs başında bir lansman görebileceğini öngörüyorlar. Ayrıca, cihazın Vivo X100 Ultra akıllı telefonla birlikte piyasaya sürülmesi muhtemel.

Daha önceki raporlar, akıllı telefonun bazı özelliklerine işaret etmişti. Cihazın 100W kablolu hızlı şarjı desteklediği ve 5.000mAh pil kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Ayrıca, metal çerçeve ve cam arka panelin yanı sıra kısa odaklı optik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olabileceği de söylenenler arasında.

Ancak, şu anda bu ayrıntılar dışında cihaz hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Yakın zamanda ortaya çıkacak yeni gelişmeleri takip ederek, X100S Pro hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Bu yeni canavar, düz bir ekran ve bazı kırpılmış kamera özellikleriyle beraber Vivo X100 serisinin en fiyat performans akıllı telefonu olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!