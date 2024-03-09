Xiaomi ülkemizde sevilen ve özellikle akıllı telefonları ile çok satış yapan bir şirket. Çinli şirket ülkemizde akıllı telefonlar, akıllı saatleri, kulaklıkları ile oldukça satıyor. Ülkemizde elektrikli scooter kullanımının yaygınlaşmasının öncüsü olan şirket bugün MWC 2023’te yeni elektrikli scooter’ı olan Xiaomi Electric Scooter 4 Lite’ı tanıttı.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite neler sunuyor?

Scooterda Xiaomi Duragel 10″ lastik kullanılıyor. Bu lastikler herhangi bir olumsuzluk durumunda içerisindeki jel sayesinde kendini onarabiliyor. Lastikler tubeless özellikli. Yani herhangi bir iç lastik kullanmadan sadece dış lastiğin içerisine hava basarak Xiaomi Electric Scooter 4 Lite ile yolculuk yapabilirsiniz.

Scooter dört farklı sürüş moduna sahip:

S+ Modu: 5-25 km/sa (0-25 4 saniye)

Spor Mod: 5-25 km/sa

Standart Mod: 5-20 km/sa

Yaya Modu: 5-6 km/sa

Scooter’ın 100 kilograma kadar yük kapasitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra IP55 sertifikası da mevcut. Bu sertifika sayesinde scooter su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı hale geliyor. Ancak uyarmakta fayda var, tamamen su geçirmez değil. Su birikintilerinden geçerken olumsuzluk yaşanma ihtimali yüksek.

Motor tarafında ise Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, 300W’lık bir elektrik motoruna sahip. Xiaomi’nin yeni elektrikli scooterı önde ve arkada aydınlatmalara sahip. Bunun yanı sıra scooterın durumu Xiaomi Home uygulamasından görüntülenebiliyor.

İlginizi çekebilir: iQOO Z9 özellikleri sızdırıldı

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, global pazar için tanıtıldı. Şu anda global pazarda 449,99 euro fiyat etiketi ile satışta.