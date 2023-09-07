Çinli teknoloji devi Vivo, bu yılın sonunda yeni nesil amiral gemisi olan Vivo X100 serisini piyasaya sürecek. Vivo’nun X100 serisi, standart, Pro ve Pro Plus modellerinden oluşacak ve mevcut X90 serisinin halefi olacak. Vivo X100 serisi hakkındaki söylentiler bir süredir sektörü sallıyor. Geçtiğimiz gün ise güvenilir Çinli bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, Weibo üzerinde yaptığı paylaşımla X100 serisi telefonların yeni detaylarını paylaştı. Bütün amiral gemileri batacak!

Vivo X100 Serisi Güçlü Özellikleriyle Dikkat Çekiyor!

Digital Chat Station, Vivo X100 serisinin suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olacağını bildiriyor. Ancak bu özellik yalnızca Pro ve Pro+ modellerinde sunulacak, standart modelin IP derecesi ise henüz doğrulanmış değil.

Hatırlatmak gerekirse, cihazın geçtiğimiz yılki muadili olan X90 modeli IP64 sertifikasına sahipti, ancak X90 Pro ve X90 Pro+ IP68 sertifikasına sahipti. Bu yıl da standart model daha düşük bir korumaya sahip olabilir. Yine de su ve toza dayanıklılık olacağı kesin.

Ayrıca Digital Chat Station, Vivo X100 Pro ve Pro+ modellerinin 50W kablosuz şarj desteği ile geleceğini belirtiyor. Ancak X100 modelinin bu özelliği sunmayacağı ifade ediliyor. Pro ve Pro+ modelleri ise 50W hızlı şarj desteğinde Apple ve Samsung gibi birçok markanın amiral gemilerinde sunduğu kablolu şarjdan bile daha hızlı şekilde kablosuz şarj olabilecek.

Bu üç telefon, çift stereo hoparlör, X-Axis lineer titreşim motoru ve çevredeki klima, TV, müzik seti gibi cihazları kontrol edebilmek için bir kızılötesi sensör ile donatılacak.

Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek’in Ekim ayında duyuracağı söylenen Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklenecek, X100 Pro+ modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi bekleniyor. Her üç telefonun da Vivo’nun V3 görüntüleme çipi ile donatılmış önemli ölçüde geliştirilmiş kameralara sahip olacağı iddia ediliyor. X100 Pro+ modelinin sızdırılan tasarım görüntüleri, arkada devasa bir dikdörtgen şekilli kamera kurulumu olacağını gösteriyor.

Raporlara göre, Vivo X100 ve X100 Pro, Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülecekken, Pro+ modelinin 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Vivo’nun bu yeni amiral gemileri, gelişmiş özellikleri ve performansı ile dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!