Vivo geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çin’de X90 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Bu cihazlar, Şubat 2023’te dünya çapında tanıtıldı. En son donanım ve yazılımla donatılmış X90 serisi, Vivo’nun akıllı telefon tekliflerinin şu anki zirvesidir. Şimdi, bundan sonra ne geleceğine dair ilk ayrıntılara sahibiz. Yakın tarihli bir rapora göre Vivo, şimdiden Vivo X100 serisi üzerinde çalışıyor. Serinin Vivo X100, Vivo X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç model içermesi bekleniyor.

Tanınmış bir sızıntıcı olan olan Panda is Bald, yakın zamanda yaklaşan Vivo X100 Pro+ ile ilgili bazı heyecan verici ayrıntılar paylaştı. Sızıntıya göre telefonun kamera sisteminin en etkileyici özelliklerinden biri de değişken diyafram açıklığı olacak. Bu, kullanıcıların zorlu aydınlatma koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler çekmelerini sağlayarak diyafram boyutunu manuel olarak ayarlamasına olanak tanıyacak.

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X100 Pro+’ın öne çıkan diğer bir yönü de ultra geniş serbest biçimli yüzey lensidir. Bu gelişmiş lens teknolojisi sayesinde, kullanıcılar daha geniş ve daha net fotoğraflar çekebilecek, bu da lensi manzara ve grup fotoğrafçılığı için mükemmel hale getiriyor. Ayrıca telefon, inanılmaz ayrıntı ve netliğe sahip çarpıcı portre çekimleri üretmek için en son algoritmaları kullanan bir portre mikro bulut platformuna sahip olacak.

Vivo X100 Pro+’nın kamera sistemi ayrıca sürekli ışık değişimi sağlayan bir periskop telefoto lens ile donatılacak. Bu, kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda bile konu ve nesneleri olağanüstü ayrıntılarla yakınlaştırabilecekleri anlamına geliyor. Son olarak, V3 görüntü sinyali işlemcisi, telefonun fotoğraf ve grafik özelliklerini daha da geliştirerek daha da iyi bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.