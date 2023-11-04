Vivo, 13 Kasım tarihinde piyasaya sürmeyi planladığı X100 serisini bekleyen kullanıcılar için heyecan verici bir haber geldi. Vivo‘nun yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon serisinden ilk gerçek görüntü geldi. Weibo’da bir kullanıcının paylaştığı fotoğraf, telefonun arka yüzünü gösteriyor. İşte karşınızda tüm ihtişamıyla Vivo X100.

İçindekiler Vivo X100 Serisinin Canlı Görüntüsü Ortaya Çıktı

Vivo X100 Serisinin Canlı Görüntüsü Ortaya Çıktı

Fotoğrafta, X100’ün mavi arka panelinde, muhtemelen gökyüzünden ilham alınmış benzersiz kavisli desenlerin bulunduğu görülüyor. Bu estetik detaylar, cihaza görsel bir çekicilik katarken, kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Telefonun arka yüzünde Zeiss markalı büyük yuvarlak bir kamera alanı ve yanında bir flaş bulunuyor. Ayrıca, X100’ün kavisli köşeleri, telefonun ergonomisini artırıyor ve zarif bir tasarım sunuyor.

X100 Serisi, sadece dış tasarımıyla değil, kamera özellikleri ve performansıyla da dikkat çekiyor. Standart model olan X100’nün kamerası, f/1.57 geniş diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX920 sensör tarafından desteklenen üçlü bir arka kamera sistemiyle donatılacak.

Bu sistem, bir ultra geniş sensör ve f/2.57 diyafram açıklığına sahip bir periskop tele-makro lens içeriyor. Ayrıca, 3x optik yakınlaştırma özelliğiyle bu lens, kullanıcılara daha yakın çekimler yapma imkanı sunacak.

Kamera kurulumu, 15 mm ile 70 mm arasında geniş bir odak uzaklığı aralığına sahip olacak, böylece kullanıcılar manzaralardan yakın çekimlere kadar farklı türde fotoğraflar çekebilecekler. Bu özellik, X100 serisinin çok yönlü fotoğrafçılık deneyimi sunma amacını yansıtıyor.

Vivo X100 Pro modelinin Vario-Apo-Sonnar lenslerle gelmesi beklenirken, sızıntı kaynakları, standart X100 modelinin muhtemelen Vario-Tessar lensleri koruyacağını belirtiyor.

Her iki cihazın Vivo’nun V3 görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile birlikte gelmesi ve Dimensity 9300 veya Snapdragon 8 Gen 3 çipsetlerinden biri ile güçlendirilmesi muhtemel. Bu özellikler, X100 serisinin fotoğrafçılık ve genel performans açısından iddialı bir seçenek olacağını gösteriyor.

Vivo’nun bu yeni telefon serisinin beklenen özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekeceği şüphesiz. 13 Kasım’da gerçekleşecek resmi lansman ile Vivo X100 serisi tüm çıplaklığıyla karşımızda olacak.

Fiyatlandırma açısından, yakın zamanda Çin’de bir e-ticaret platformunda yapılan bir listeleme, X100’ün yaklaşık 546 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını gösteriyor. X100 serisinin resmi tanıtımı için 13 Kasım’ı beklememiz gerekecek. Ancak kameraları ve teknik özellikleriyle bu telefonların dikkat çekeceği şimdiden kesin gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X100 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!