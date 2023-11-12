Çin merkezli teknoloji devi Vivo, amiral gemisi Vivo X100 serisi akıllı telefonlarını 13 Kasım’da Çin pazarında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Resmi lansman öncesinde, standart X100 modeli için başlatılan ön siparişler büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Şimdiden canavarlar rekor kırdı.

İçindekiler Vivo X100 Serisi Akıllı Telefonlar Büyük İlgi Görüyor

Vivo X100 Serisi Akıllı Telefonlar Büyük İlgi Görüyor

Son raporlara göre, X100 modeli çin yalnızca yedi gün içinde 1 milyonu aşkın ön sipariş alındı. Bu, Vivo’nun X serisi akıllı telefonları için rekor bir ön rezervasyon talebi olarak kayıtlara geçti.

Ön sipariş verileri sadece standart X100 modelini içeriyor ve X100 Pro modelini kapsamıyor. Buna rağmen elde edilen başarı takdire şayan.

Standart X100 modelinin 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı yaklaşık 546 dolar olarak belirlenirken, Pro versiyonunun ise 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olduğu ve yaklaşık 813 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor.

Teknik özellikler açısından, X100 modelinde 120Hz yenileme hızına sahip 6,79 inçlik bir Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran bekleniyor. MediaTek Dimensity 9300 yonga seti, LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama ile birleşerek güçlü bir performans sunacak.

Kamera özellikleri de dikkat çekici olacak gibi görünüyor. X100 serisi, OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX920 ana kamera sensörü, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve OIS ile 3x optik zoom ve 100x dijital zoom sağlayan 64 megapiksel periskop zoom lens içerecek.

Vivo’nun X100 serisi akıllı telefonları büyük bir heyecanla beklenirken, bu akıllı telefonların hangi sürprizlerle geleceğini ve 13 Kasım’daki resmi lansmanda neler sunacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Teknoloji dünyasının bu heyecan verici gelişmesini bizler de yakından takip edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X100 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dvaha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!