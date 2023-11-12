Apple, 2026 yılının ikinci yarısında kendi özel tasarımı olan Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) ile iPhone’ların kamera yeteneklerini büyük ölçüde geliştireceği iddiasıyla dikkat çekiyor. Apple, bu özel tasarım çipi TSMC aracılığıyla seri üretmeyi planlıyor.

Apple Kendi Görüntü Sinyal İşlemcisi ile Fotoğraflarda Coşacak

Günümüzde akıllı telefonlar için ISP, fotoğrafçılık deneyimini belirleyen önemli bir bileşen haline geldi. Bu bileşen, kamera sensörü tarafından yakalanan ham görüntü verilerini işleyerek, yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmek için bir dizi karmaşık işlemi gerçekleştiriyor.

Bu işlemler arasında HDR işleme, pozlama ayarı, görüntü netleştirme, demosaicing (piksel renklerinin dönüşümü), gürültü azaltma, beyaz dengesi düzeltme ve lens bozulma düzeltme bulunuyor.

Apple, şu anda iPhone’larında Sony’nin ISP’lerini kullanıyor. Ancak, şirketin kendi tasarladığı ISP ile daha fazla kontrol sağlayarak bu işlemi özelleştirebileceği bir yeni adım atmaya hazırlanıyor.

Apple, donanım geliştirme işini de devralarak yazılım üstündeki devasa kontrolünü donanım konusunda da göstermek istiyor. Şirket kendi ISP’si ile fotoğraf işleme konusunda seviye atlayabilir.

Vivo ve OPPO gibi devler halihazırda bunu yapıyor. Qualcomm işlemcilerin içerisinde bulunan ISP’lere ek olarak bu firmalar MariSilicon ve V3 gibi görüntü işleme çiplerli kullanıyorlar.

Bu sayede fotoğraflar çekildikten sonraki işleme üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak mümkün. Apple zaten fotoğraf işleme konusunda en iyilerden biri, yeni ISP ile daha fazlasını görebiliriz.

Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) Nedir?

Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP), birçok elektronik cihazda bulunan ve görüntüleri yakalama, işleme ve görüntüleme sürecini yöneten önemli bir bileşendir. ISP, özellikle dijital kameralar, akıllı telefonlar, tabletler, web kameraları ve diğer görüntüleme cihazlarında kullanılır.

ISP’nin temel görevleri şu şekilde:

1. Görüntü Yakalama: ISP, bir sensör tarafından yakalanan ham görüntü verilerini alır. Bu veriler, ışık miktarı, renk ve diğer özellikleri içerir.

2. İşleme ve İyileştirme: ISP, yakalanan verileri işler. Bu işlem, görüntüyü iyileştirmek için HDR (Yüksek Dinamik Aralık), gürültü azaltma, beyaz dengesi ayarı ve diğer işlemleri içerebilir.

3. Renk Dönüşümü: ISP, renkleri düzeltebilir ve farklı renk profillerine dönüştürebilir.

4. Dijital Zoom ve Odaklama: Bazı ISP’ler, dijital yakınlaştırma ve otomatik odaklama işlevlerini destekler.

5. Görüntü Sıkıştırma: ISP, görüntüyü daha az veri kullanacak şekilde sıkıştırabilir, böylece depolama ve iletim verimliliği artar.

Özellikle akıllı telefon kameralarında, ISP, fotoğraf kalitesini ve çekim hızını büyük ölçüde etkiler. Her üretici kendi ISP tasarımını kullanır ve bu, bir cihazın kamera performansını belirleyen önemli bir faktördür.

ISP’ler, cihazın işlemcisi veya çipi ile birlikte çalışır ve görüntü işleme görevlerini gerçekleştirir. Her yeni nesil cihazla birlikte, daha gelişmiş ISP’lerin getirilmesi, fotoğraf ve video çekimi deneyimini iyileştirir.

Apple kendi ISP’sini geliştirerek fotoğrafçılık konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Huawei ve Vivo gibi rakiplerin buna nasıl yanıt vereceğini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni ISP iPhone kameralarını iyileştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!