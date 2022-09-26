Vivo, söz verdiği gibi şirketin Çin’deki ikinci katlanabilir telefonu olan X Fold+’ı duyurdu. Telefon, 120Hz LTPO Samsung E5 AMOLED panel, UTG cam ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,53 inç FHD+ 21:9 E5 AMOLED ekrana sahip 8 inç 2K+ katlanabilir ekranı koruyor. Ayrıca hem iç hem de dış ekran için ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahiptir.

İşlemci kanadında, Snapdragon 8 Gen 1 çipini Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile değiştiriyor, 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama alanına sahip. Vivo X Fold+, benzer bir deri sırt ile selefi ile benzer bir tasarıma sahip.

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Fold’daki 4600mAh batarya ile karşılaştırıldığında Fold+, 50W kablosuz hızlı şarjı korurken 66W’a kıyasla 80W kablolu şarj desteği ile 4730mAh bataryaya sahiptir.

vivo X Fold+ teknik özellikleri

1-120Hz yenileme hızına sahip 8,03 inç (2160 x 1916 piksel) 2K+ E5 AMOLED LTPO ekran, oyun modunda 140Hz dokunmatik örnekleme hızı, SCHOTT’un esnek ultra ince camı (UTG)

120Hz yenileme hızına sahip 6,53 inç (2520 × 1080 piksel) FHD+ E5 AMOLED ekran, oyun modunda 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, SCHOTT’un Xensation α (Alpha) camı

Adreno 730 GPU ile 3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 1+ 4nm Mobil Platform

256GB / 512GB UFS 3.1 depolama alanı ile 12GB LPDDR5 RAM

Android 12 tabanlı OriginOS Ocean

Çift SIM

Samsung GN1 sensörlü 50MP kamera, f/1.57 diyafram, LED flaş, OIS, Zeiss T* kaplama, V1 çip, Sony IMX598 sensörlü 48MP 114° ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram, IMX663 sensörlü 12MP portre kamerası, f/1.98 diyafram, f/3.4 diyaframlı 8MP periskop kamera, OIS, 5x optik zoom, 60x süper zoom, Lazer otofokus

İçte ve dışta f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

İçte ve dışta ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, barometre

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, CS43131 Hi-Fi çip

Boyutlar: 162.01×74.47×14.57~14.91mm (katlanmış) / 144.87×6.28~7.40mm (katlanmamış); Ağırlık: 311g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Çift bant), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj özellikli 4730mAh (tipik) pil

Fiyatlandırma

vivo X Fold+ Kırmızı, Dağ Mavisi ve Siyah renk seçeneklerine sahiptir ve 12GB + 256GB modeli için 9,999 yuan (1398 Dolar), 12GB + 512GB modeli için 10,999 yuan (1538 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.