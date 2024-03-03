Çin’in 3C sertifikalandırma kuruluşu, Vivo’nun yeni katlanabilir telefon modelleri olan Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro için sertifikalarını onayladı. Bu onaylar, X Fold 3 serisinin Çin’deki piyasaya sürülme tariSamsung Galaxy Z Fold 5hine dair heyecanı artırdı. İşte yeni canavarların sertifika belgelerinde ortaya çıkan o katili özellikleri.

Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro Çin’de 3C Sertifikası Aldı: Galaxy Z Fold 5 Öldü

Vivo’nun X Fold 3’ün 3C sertifikaları, V8073L0E0-CN şarj aletiyle birlikte gelerek 80W’a kadar hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor. Öte yandan, X Fold 3 Pro modeli, daha hızlı bir şarj deneyimi sunacak olan 120W şarj cihazıyla öne çıkıyor.

Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri, katlanabilir telefon segmentinde büyük bir heyecan yaratıyor. Pro modelinin 50W kablosuz şarjı destekleyeceği ve muhtemelen 5.700mAh bataryaya sahip olacağı düşünülüyor. Diğer yandan, X Fold 3’ün 5.600mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öngörülüyor.

Bu modeller, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle güçlendirilecek, böylece kullanıcılara yüksek performans sunacaklar. Vivo cephesi burada standart modelde geçmiş yılın amiral gemisi işlemcisini kullanmayı tercih etmiş. Bu performans konusunda belirgin bir fark yaratmazken, cihazın fiyatına da olumlu olarak yansıyacaktır.

Ancak, ekran boyutları hala belirsizliğini koruyor. Her iki telefonun iç ekranlarının yüksek çözünürlüklü olması beklenirken, Pro modelinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcılarına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak, uygun fiyatlı X Fold 3’ün hangi tür parmak izi tarayıcısıyla geleceği belirsizliğini koruyor.

Kamera açısından, her iki modelin de 50 megapiksel ana kameraya sahip olması bekleniyor. X Fold 3’ün üçüncü kamerasının 40x’e kadar yakınlaştırma desteğine sahip bir telefoto lensle gelmesi beklenirken, X Fold 3 Pro’nun daha gelişmiş bir 64 megapiksel periskop telefoto lensle gelebileceği söyleniyor.

Vivo X Fold 3 ve Vivo X Fold 3 Pro, katlanabilir telefon pazarında çığır açacak gibi görünüyor. Çin’deki 3C onayıyla birlikte, bu modellerin resmi tanıtımı ve küresel piyasaya sürülme tarihi merakla bekleniyor. Bu yeni katlanabilir telefonlar, Vivo’nun teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor.

Yeni canavarlar, Çin’de çok yakında düzenlenecek bir tanıtım etkinliğiyle görücüye çıkacak. Bu tanıtımda şirketin üst seviye tableti olan Vivo Pad 3 modelinin de yer alması bekleniyor. Ne yazık ki Vivo katlanabilir telefon modellerini Türkiye’de satışa çıkarmıyor. Ancak bu modeller Samsung gibi firmalara rekabetin içerisinde başka markalar da olduğunu hatırlatacak güçte.

İlginizi Çekebilir: Realme 12 5G çok konuşulacak Dynamic Button ile geliyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!