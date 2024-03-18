Vivo, heyecanla beklenen Vivo X Fold 3 serisinin piyasaya sürülme tarihini duyurdu ve katlanabilir telefon tutkunları için 26 Mart’ı kırmızı işaretledi. Çin merkezli şirketin resmi açıklamasına göre, yeni X Fold 3 serisi, Çin’de resmi olarak piyasaya sürülecek.

Geçtiğimiz günlerde, yaklaşmakta olan cihazlar hakkında bir dizi detay sızdırıldı ve meraklılar için heyecanı artırdı. Bir sızıntı, yeni X Fold 3 serisinin resmi pazarlama materyalini ortaya çıkararak, cihazların birçok özelliği hakkında ön bilgi verdi.

Gelen bilgilere göre, gelecek katlanabilir telefonlar, açıldığında ultra ince bir gövdeye sahip olacak. Dahası, X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’nun, açıldığında 5,1 mm ile şu anda dünyanın en ince telefonu olan 2015 Vivo X5 Max’ten daha ince olacağı belirtiliyor.

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Vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılan ilk katlanabilir telefon olacakken, X Fold 3’ün Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olması bekleniyor. Her iki telefon da performanslarını ölçmek için AnTuTu ve Geekbench gibi kıyaslama platformlarında yer aldı.

Ayrıca, X Fold 3 serisi, etkileyici özelliklere sahip ekranlarla donatılacak. Ana ekranı 2K çözünürlüklü 8,03 inç Samsung E7 AMOLED ekran olacak ve maksimum parlaklık seviyesi 3.000 nit’e ulaşacak. İç ekranı ise 6,5 inç boyutunda olacak ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile donatılacak.

Kamera açısından, hem Vivo X Fold 3 hem de 3 Pro, OIS özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP periskop modülüne sahip olacak. Ayrıca, Vivo’nun şirket içi V3 görüntüleme çipiyle de gelecekler.

Yazılım tarafında, telefonlar Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışacak ve pil kapasitesi 5.500 mAh olacak. Şarj konusunda da oldukça iddialı olan telefonlar, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Vivo X Fold 3’ün fiyatının yaklaşık 1200 dolar olması beklenirken, X Fold 3 Pro’nun temel model için fiyatının ise 1400 dolar civarında olabileceği söyleniyor. Bu fiyatlar, katlanabilir telefon segmentindeki rekabeti de göz önünde bulundurarak oldukça rekabetçi görünüyor.