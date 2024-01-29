Vivo X Fold 3 için lansman tarihi ve özellikleri hakkında bomba iddialar geldi. Çin Bahar Şenliği tatilinin ardından akıllı telefon markalarının yeni cihazlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Vivo da bu trende katılarak yılın ilk yarısında bir dizi yeni cihazını tanıtmayı planlıyor. Son sızıntılara göre, sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın Weibo gönderisi, Vivo’nun Mart ayında yeni katlanabilir telefon ve tablet modellerini piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koyuyor. Vivo X Fold 3 geliyor.

Vivo X Fold 3 İçin Geri Sayım Başladı, Mart Ayında Bizlerle

Vivo’nun katlanabilir telefonu ve tabletinin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntı, Vivo X Fold 3 serisi ve Vivo Pad 3’ün Mart ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacağını belirtiyor. Rapora göre, Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modelleri, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle donatılacak.

X Fold 3’ün uygun fiyatlı bir seçenek olarak gelmesi beklenirken, Pro modelinin daha güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor. Vivo X Fold 3 Pro özellikleri arasında ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, kablosuz şarj ve 64 megapiksel periskop telefoto kamera yer alıyor.

Vivo cephesinin bir sonraki amiral gemisi tablet modeli olan Vivo Pad 3 ise Dimensity 9300 yonga setiyle gelecek. Bazı raporlar, tabletin 3K çözünürlüklü ve 80W şarj desteğine sahip 13 inçlik bir ekranla geleceğini öne sürüyor.

Vivo X100 serisi de ardı ardına gerçekleşecek tanıtımlardan nasibini alacak. Vivo X100 Ultra, X Fold 3 ve Pad 3’ten sonra ikinci çeyrekte piyasaya sürülecek. Nisan veya Mayıs aylarında duyurulması beklenen X100 Ultra’nın özellikleri oldukça dikkat çekici.

Rapora göre, cihaz Samsung E7 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve 50 megapiksel Sony LYT-900 ana kamerayla birlikte dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca, 5.000mAh bataryayla birlikte 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Vivo’nun yeni cihazlarıyla ilgili beklentiler yüksek. Mart ayında tanıtılacak X Fold 3 serisi ve Pad 3, markanın katlanabilir cihaz ve tablet segmentindeki iddiasını güçlendirmesine yardımcı olabilir. Öte yandan, ikinci çeyrekte piyasaya sürülecek X100 Ultra’nın da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Henüz resmi duyurular gelmemiş olsa da, Vivo’nun yenilikçi yaklaşımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekmeye devam etmesi bekleniyor.

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