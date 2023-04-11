Katlanabilir akıllı telefon pazarında halihazırda Samsung, Xiaomi, Huawei gibi çeşitli firmalar bulunuyor. Vivo, bu markalar arasına girebilmek için uzunca bir süredir katlanabilir akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda markanın üzerinde çalıştığı iki farklı model bulunuyor:

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Katlanabilir akıllı telefonların gerçek görüntüleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Bugün ise Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefonlarının lansman tarihi belli oldu.

Sızıntı Digital Chat Station isimli bir kaynaktan geliyor. Bu ismi daha önce doğru çıkan bir çok sızıntıda görmüştük. Sızıntıya göre akıllı telefonlar 20 Nisan tarihinde tanıtılacak.

Digital Chat Station, katlanabilir akıllı telefonların bazı özelliklerini de sızdırdı. Sızıntıya göre katlanabilir akıllı telefonlardan ilki 2K çözünürlükte E6+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu katlanabilir akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunan bir bataryadan alacak.

Katlanabilir akıllı telefonlardan diğeri 2.8K çözünürlükte 144 hz ekran yenileme hızını destekleyen IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Bu katlanabilir akıllı telefon kaputun altında geçen senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1’e sahip olacak. Yonga seti gücünü 44W hızlı şarj desteğine sahip 4400 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak. Katlanabilir akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera diziliminde Sony IMX866 lense sahip bir ana kamera bulunacak.