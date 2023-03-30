Vivo X Fold 2 Nisan ayında resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde katlanabilir telefon Çin’deki 2023 Boao Forumu’nda sergilendi. Vivo, Weibo hesabı üzerinden Vivo’nun Başkan Yardımcısı Hu Baishan ve Boao Forumu Genel Sekreteri Li Baodong’u Vivo X Fold 2’yi tutarken gösteren bir poster yayınladı. Katlanabilir telefonun yenilenmiş bir tasarıma sahip olduğu görülüyor!

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Geçmişte piyasaya sürülen Vivo X Fold ve X Fold+ katlanabilir telefonların arka kısmında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunuyordu. Yeni modelde, Vivo’nun halihazırdaki amiral gemisi olan X90 serisindeki gibi yuvarlak bir kamera modülü, bir LED flaş ve ZEISS markası yer alıyor.

Bununla beraber, kapak ekranının da kavisli bir yapıya kavuştuğunu görmek mümkün. Cihaz hakkında ortaya çıkan raporlar, dış ve iç ekranların her ikisinde de ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunacağını gösteriyordu. Ancak görsellerden bunu anlamak mümkün değil.

Söylentiler, Vivo X Fold 2’nin katlanabilir iç ekranının 2K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyeceğini ortaya koyuyor. OriginOS 3 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile gelen X Fold 2, bir ilke imza atarak Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip ilk katlanabilir telefon olacak.

Cihaz, kısa süre önce AnTuTu’da 12 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ile görüldü. Bu özellikleriyle Vivo’nun yeni katlanabilir telefonunun pazarın en güçlü modellerinden biri olacağını söyleyebiliriz.

X Fold 2’nin arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX866 ana kamera, 12 megapiksel Sony IMX663 ultra geniş açı kamerası ve yiene 12 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX663 telefoto kamera bulunacak. 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyen modelin, 4.800mAh boyutunda bir pile sahip olması bekleniyor.

Vivo’nun Nisan ayında düzenleyeceği etkinlikte X Fold 2’nin yanında Vivo X Flip ve Vivo Pad 2 de tanıtılacak. Bizler de Vivo’nun yeni katlanabilir telefonunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo katlanabilir telefon pazarının yeni lideri olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!