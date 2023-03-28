Vivo’nun katlanabilir ekranlı ilk kapaklı telefonu olan Vivo X Flip, geçtiğimiz günlerde sertifikasını almıştı. Cihaz, şimdi de “Google Play Desteklenen Cihazlar” listesinde ortaya çıktı. Vivo’nun Galaxy Z Flip rakibi akıllı telefonunun tanıtımı yakında olabilir!

Vivo X Flip Nisan Ayında Piyasaya Sürülebilir!

Vivo X Flip, Google Play Desteklenen Cihazlar veritabanında V2256A model numarasıyla ortaya çıktı. Google Play listesi, yeni Vivo cihazının Vivo X Flip adı altında satılacağını gösteriyor. Bu da cihazın önceki sızıntı haberleriyle uyuşuyor.

Aynı model numarası daha önce Geekbench, 3C sertifikası ve IMEI veritabanında tespit edilmişti. Geekbench listelemesi, cihazın Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, 12 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile donatıldığını ortaya koydu. Cihazın 3C sertifikası ise Vivo X Flip’te 44W hızlı şarja yer verilebileceğini ortaya koydu.

Ortaya çıkan diğer sızıntılara göre cihaz, 6.8 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı destekli dikey katlanabilir bir ekranla bizleri karşılayacak. Bu ekranın Samsung’un Galaxy Z Flip 4’te kullandığı 6.7 inçlik ekrandan daha büyük olduğunu görmek mümkün.

Bunun yanında, cihazın 4.400 mAh boyutlu bir bataryaya ve 44 Watt hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Yine bu cihazın en büyük rakibi olan Galaxy Z Flip 4’te ise bu değerler sırasıyla 3.700 mAh ve 25 Watt olarak karşımıza çıkıyordu.

Cihaz arka tarafındaysa bildirimleri görmeye ve ufak bazı uygulamaları çalıştırmaya yarayan küçük bir ekranın dışında, iki adet arka kamera bulunacağı söyleniyor. Vivo X Flip’te Sony IMX866 sensörlü 50MP çözünürlüklü ana kameraya, 12MP çözünürlüklü Sony IMX633 sensörlü geniş açı kamerasının eşlik edeceği konuşuluyor.

Kutudan Android 13 ile çıkacağı da Geekbench veritabanı sayesinde ortaya çıkan cihaz, sunduğu özelliklerle katlanabilir telefon pazarında oldukça güçlü bir oyuncu olacaktır. Bizler de Vivo X Flip’i merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X Flip başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!