Vivo Watch için yeni özellikler geliyor

Realme, önümüzdeki günlerde fiyat/performans seviyesiyle iddialı bir amiral gemisi telefon duyurmaya hazırlanıyor. Realme Koi ya da Realme Race olarak adlandırılan modelin arka tasarımı ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı!

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Realme Koi, 125W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olabilir!

Arka yüzü görüntülenen telefonun farklı bir tasarıma sahip olduğu net şekilde görülüyor. Güneşi çağrıştıran turuncu renk düzeni geçişli tasarımıyla dikkat çekerken, markanın sloganı olan “Dare to Leap” yazısı ise arka yüzeyi boydan boya kaplıyor. Bunun dışında cam ya da parlak plastik yüzey kaplaması da görsellerden kolay şekilde anlaşılabiliyor.

Realme Koi olarak adlandırılan telefon, markanın son dönemde duyuracağı en güçlü modellerden biri olacak. Gücünü Qualcomm’un yeni üst seviye Snapdragon 888 işlemcisinden alacak modelin üçlü arka kamerasına 64 megapiksellik bir sensör liderlik edecek. Telefonun en büyük yeniliğinin ise markanın bu yıl tanıttığı 125W UltraDART hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryayı sadece 20 dakikada tam olarak doldurduğu belirtilen teknoloji, büyük olasılıkla ilk kez bu modelde kullanılacak.

Sızıntıyı yayınlayan kaynak tarafından Ocak ayında duyurulacağı belirtilen Realme Koi, tahminlere göre 5.000 yuan (625 Euro) altında bir fiyatlandırmaya sahip olacak. Yine Qualcomm Snapdragon 888’den gücünü alan Xiaomi Mi 11 ise Çin pazarı için 500 Euro fiyat etiketiyle duyuruldu. Dolayısıyla Realme’nin yeni modelinin fiyat/performans tarafında dişli rakiplerinin olacağını belirtelim.