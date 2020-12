Vivo Watch için yeni özellikler geliyor

Yılın bombalarından olacak Vivo X60 ve X60 Pro tanıtıldı. Bugün lansmanı yapılan telefon Çin’de ön siparişe açılmış durumda.

Akıllı telefon dünyası için yılın son günleri oldukça hareketli geçiyor. Dün tanıtılan Xiaomi Mi 11 haberleri gelmeye devam ederken bugün de Vivo, merakla beklenen telefonları Vivo X60 ve X60 Pro model akıllı telefonlarını yaptığı bir lansmanda duyurdu. Her iki model de işlemci ve ekran konusunda benzer özelliklere sahip olsalar da kamera, RAM ve depolama konusunda birbirlerinden ayrılıyorlar.

Vivo X60 ve X60 Pro teknik özellikleri

Her iki telefonda Samsung tarafından geliştirilen, 5 nanometre Exynos 1080 işlemci, 6,56 inç 2376×1080 FHD+ 120Hz AMOLED ekran ve 33W hızlı şarj desteğine sahip. X60 4300 mAh batarya ile gelirken X60 Pro 4200mAh kapasiteye sahip. Bir diğer temel fark ise RAM ve depolama kısmında. X60, 8GB RAM 128/256 ve 12GB RAM 256 GB seçenekleri sunarken, X60 Pro, 12GB RAM 256 GB depolama ile başlayacak. Her iki telefon da UFS 3.1 hızlı depolama standardını destekleyecek. X60 7.4 mm kalınlığa 176,2 gram ağırlığa, X60 Pro ise 7.59 mm kalınlığa 178 gram ağırlığa sahip olacak. Her iki telefon da , Android 11 üzerine kurulu, Origin OS ile gelecek. Kamera ise bu telefonların asıl ayrıldığı nokta olacak. X60 Pro, 48 MP Sony IMX598 sensör kullanan ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera, 13 MP portre modu sunan kamera ve 8MP telefoto özelliği sunan dörtlü bir kamera düzeneği ile gelecek. 5X optik zoom, 60X dijital zoom ile gelecek. X60 ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 13 MP telefoto kamerayla gelerek 2X optik zoom destekleyecek.

Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu

Vivo X60 serisi, özellikle kamera kısmına yaptığı vurguyla ön plana çıkıyor. Zeiss ile özel bir iş birliğine giden firma telefonlarının fotoğraf kabiliyetleri konusunda oldukça iddialı. Lansmanda verilen bilgilere göre fotoğraf kalitesi, yeni bir seviyeye ulaşmış durumda. Vivo X60 Pro modelinin kullandığı AOA teknolojisi sayesinde lense giren ışık geçen yılın modeline göre %16,8 artarak f/1.48 diyafram aralığına ulaşmış durumda. Telefonlarda kullanılan Zeiss lensler; 25mm ikinci nesil ana kamera lensi, 50mm profesyonel portre lensi, 16mm geniş açı lensi ve 125mm periskop lens. Şirket kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her senaryoyu düşünmüş gibi.

Fiyatı ve renk seçenekleri

Dünyanın en ince 5G akıllı telefonu olan Vivo X60 serisi, iki renkli arka paneller ile gelecek. Bu seçenekler; mavi mor karışımı, mavi beyaz karışımı ve siyah olacak. Telefonun fiyatı standart model için 8 RAM 128GB – ¥3498 (430 Euro), 8+256GB – ¥3798 (470 Euro), 12+256GB – ¥3998. Pro versiyonu için ise 12+256GB – ¥4498 (560 Euro). Telefonlar 8 Ocak tarihinde satışa çıkacak.

Pro plus modeli yolda

Lansmanda aynı zamanda bir adet telefon daha duyuruldu. Vivo X60 Pro+ olarak adlandırılacak telefonun, ailenin diğer üyeleriyle ayrıldığı nokta ise, işlemci kısmı olacak. Ocak ayında tanıtılması beklenen farklı neler sunacak şu an için net değil.

