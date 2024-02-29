Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir yeni modeli Vivo V30 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo V30’u piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo V30 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 2800×1260 piksel (1.5K) çözünürlüğe sahip ve 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. Panel maksimum 300Hz dokunmatik örnekleme hızına, 2160Hz PWM karartmaya, 2800 nit maksimum parlaklık seviyesine ve 1200 nit genel parlaklığa ulaşabiliyor.

Vivo V30 kaputun altında Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefonun iki farklı RAM ve dahili depolama varyasonu bulunuyor:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 380 dolar

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 445 dolar

Akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun üçlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor.

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Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.