Vivo, V30 serisinin yeni üyeleri Vivo V30 ve Vivo V30 Pro modellerini tanıtacağını resmi olarak açıkladı. 28 Şubat 2024 tarihinde tanıtılacak olan bu iki canavarın özellikleri de şimdiden belli oldu.

Bu yeni telefonlarla birlikte, Vivo ilk kez V serisi bir telefonda Zeiss lenslerini kullanacak. Şirket, 50MP VCS ana kamerasıyla donatılan telefonun, doğru renkleri ve net detayları vaat ettiğini belirtiyor. Ayrıca, geliştirilmiş algoritmalarla desteklenen Aura Portre ışığının, daha parlak ve daha yumuşak bir aydınlatma sağlayarak portre fotoğraflarını bir üst seviyeye taşıdığı vurgulanıyor.

Sızan bilgilere göre, V30 serisi 6,78 inçlik bir Full HD+ 120Hz AMOLED ekrana, MediaTek Dimensity 8200 yonga setine, 12GB’a kadar LPDDR5 RAM’e, 512GB’a kadar UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Telefonlar, FuntouchOS 14 tabanlı Android 14 ile çalışacak ve çeşitli kamera özelliklerine sahip olacaklar. Bunlar arasında optik görüntü sabitleme (OIS) ile desteklenen 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş sensör, 50MP telefoto portre kamerası ve ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor.

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V30 serisinin Çin lansmanının da aynı tarihte gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu modelin fiyatının da uygun olacağı söylentiler arasında. Bakalım Vivo’nun yeni serisi Android tutkunlarını kendine çekebilecek mi? bekleyip göreceğiz.