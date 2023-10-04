Vivo, V serisi telefonlarının en son modelleri olan Vivo V29 ve V29 Pro’yu başarıyla piyasaya sürdü. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu yeni serinin gelin özelliklerine yakından bir göz atalım.

Her iki telefon da dikkat çekici 6,78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranlara sahip. Bu ekranlar, 120 Hz yenileme hızı ile daha akıcı bir deneyim sunuyor ve ön kısımda 50 MP otomatik odaklı bir ön kamera için bir nokta çentik bulunuyor.

V29, Snapdragon 778G işlemci ile güçlendirilirken, Pro modeli MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile geliyor. Her iki telefon da 12 GB’a kadar RAM ve 8 GB’a kadar sanal RAM ile desteklenir. Telefonlar, Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi ile donatılıyor. Bu da uzun süreli performansı artırır.

Her iki telefon da 50 MP arka kamera ile gelir. V29’da 2 MP derinlik sensörü bulunurken, Pro modeli için portre çekimleri için 12 MP Sony IMX663 sensörü kullanılır. Ayrıca her iki telefon da 8 MP ultra geniş kameraya sahip.

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Vivo, bu telefonların çevresinde bulunan 15,6 mm çapındaki Aura Light adını verdiği halka LED’in özel bir aydınlatma etkisi yarattığını ve yüzeyin her tarafından eşit aydınlatma sağlayarak gölgeleri ve karanlık alanları ortadan kaldırdığını vurguluyor. Bu, cilt tonunu doğal bir şekilde vurgulayarak kullanıcının güzelliklerini öne çıkarıyor.

Himalaya Mavisi versiyonu, ilk kez kullanılan 3D Parçacık Teknolojisi’ne sahip. Bu teknoloji, farklı parıldamalar ve ışık geçişleri yaratarak eğlenceli bir görsel deneyim sunuyor.

Telefonlar, Uzay Siyahı renk seçeneğiyle sunulurken, V29’de Renk Değiştiren Cam özelliği öne çıkıyor. Vivo V29 ve V29 Pro, 4600mAh bataryaları ile geliyor ve 18 dakikada %50’ye kadar şarj olabilen 80W hızlı şarj desteğine sahip.

Ana model 400 dolar ve Pro model ise 500 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu iki canavar bakalım nasıl bir satış performansı sergileyecek?

İçindekiler vivo V29 ve V29 Pro özellikleri

vivo V29 ve V29 Pro özellikleri

6,78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 778G / MediaTek Dimensity 8200 yonga seti

8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM

128 GB / 256 GB depolama

f/1,88 diyafram açıklığına sahip 50 MP kamera, Samsung GN5 (V29) / Sony IMX766 (V29 Pro), f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş sensör, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP derinlik sensörü (V29) / 12 MP portre kamera f/1,98 diyafram açıklığına sahip Sony IMX663 sensör

f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50MP otomatik odaklı ön kamera

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), USB Type-C

80W hızlı şarjlı 4600mAh kapasiteli batarya