Vivo, Android 14 tabanlı işletim sistemi güncellemesi olan Funtouch OS 14’ün resmi lansman tarihini açıkladı. Bu güncelleme, Hindistan’daki Vivo ve iQOO kullanıcıları için 7 Ekim tarihinde saat 12’den itibaren sunulacak. Vivo Funtouch OS 14 ile Vivo telefonları coşturacak!

Vivo Funtouch OS 14 İçin Lansman Tarihini Duyurdu!

Vivo’nun X90 Pro kullanıcılarına özel olarak sunduğu Android 14 Önizleme Programı duyurusundan kısa bir süre sonra gelen bu haber, Funtouch OS 14’ün Vivo’nun geniş kullanıcı kitlesiyle buluşacağını müjdeliyor. Ancak şirket, güncellemeyle birlikte gelecek yenilikler ve değişiklikler konusunda henüz detay vermedi. Şimdilik sadece kullanıcılara “daha sorunsuz bir deneyim” vadediliyor.

Vivo, hangi akıllı telefon modellerinin bu güncellemeyi alacağını da henüz açıklamış değil. Ancak Vivo V27e gibi cihazlar için güncellemenin kullanıma sunulması durumunda kullanıcıların otomatik bildirim alacakları belirtiliyor. Daha fazla detayın 7 Ekim’de açıklanması bekleniyor. Bu tarihte hangi telefonların güncellemeye kavuşacağını da öğrenmiş olacağız.

Vivo’nun bu hamlesi, kullanıcılarının daha güncel ve verimli bir işletim sistemi deneyimi yaşamalarını amaçlıyor. Funtouch OS 14’ün getireceği yenilikler merakla bekleniyor.

Eylül ayında OnePlus, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 Açık Beta 2 güncellemesini duyurarak benzer bir adım atmıştı. OxygenOS 14, Trinity Engine’i tanıtıyor ve güvenlik konusunda da güçlü bir altyapı sunuyor. Bu güncelleme, Ekim ayında bazı OnePlus telefonlarına sunulacak, ancak kararlı bir güncelleme alacak ilk model OnePlus 11 5G olacak.

Vivo, Oppo ve OnePlus gibi şirketlerin yeni işletim sistemi duyurularının çok yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Zaten bu işletim sistemleri birbirleriyle büyük benzerlikler içeriyor, bazı kaynak kodları da büyük ihtimalle benzer olarak kullanılıyor. Bizler de firmaların yeni Android 14 sürümlerini merakla bekliyoruz.

Google cephesinin ise Android 14’ü bugün Google Pixel 8 serisi ile beraber resmi olarak kullanıma sunması bekleniyor. Bizler de Android 14’ün getireceklerini merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Tab A9 Tanıtım Tarihi Resmileşti! Giriş Seviye Tablet Pazarı Karışacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni güncelleme sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!