Huawei Nova Y71 akıllı telefonunu bu ayın başlarında piyasaya sürdükten sonra, Huawei şimdi küresel pazarda Nova Y91 olarak adlandırılan ve yalnızca yepyeni bir tasarıma değil, aynı zamanda daha hızlı bir işlemci ve daha büyük bir pil kapasitesi gibi daha iyi bir donanıma sahip olan biraz daha üst düzey bir modelle geri döndü.

Huawei orta segment akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçla yeni modeli Nova Y91‘i duyurdu. Cihaz, gücünü Qualcomm tarafından üretilen 6 nm teknolojisiyle üretilmiş Snapdragon 680 işlemciden alıyor. İşlemcide 4 adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A73 ve 4 adet 1.9 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor. Ayrıca 1.1 GHz’lik Adreno 610 grafik işlemci birimi mevcut.

Nova Y91, 6.95 inç boyutundaki Full HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. 90 Hz ekran yenileme hızı ve 270 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan ekrana yer veriliyor.

Kamera özellikleri Enjoy 60 Pro modeli ile aynı olan Nova Y91’de 50 Megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya 2 Megapiksel f/2.4 diyaframlı derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafında ise 8 Megapiksel f/2.0 diyaframa sahip geniş açılı bir kamera bulunuyor.

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Nova Y91, 8 GB RAM ve 256 GB/512 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Cihaz, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 ve USB 2.0 desteğine sahip Tip C bağlantı noktasını destekliyor.

Cihaz, EMUI 13 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Ayrıca 22.5W HUAWEI SuperCharge teknolojisini destekleyen 7.000 mAh bataryaya sahip olacak.