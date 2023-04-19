Vivo V27 serisi kısa bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Ancak, Vivo V29 serisi hakkında bir şeyler duymaya başladık bile. Sadece birkaç gün önce, Vivo V29 Pro‘nun temel özellikleri sızdırıldı.

Şimdi de serideki Vivo V29 Lite adlı başka bir cihaz internette ortaya çıktı. Bu telefon Google Play Console veritabanında görüldü ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Listelemeye göre, Vivo V29 Lite V2244 model numarasını taşıyor. Bu model numarası aynı zamanda yakında çıkacak olan Vivo 78 ve Vivo Y78m’ye de ait. Bu, üç telefonun farklı pazarlar için tasarlanmış tek ve aynı olduğu anlamına geliyor.

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Şimdiye kadar sahip olunan bilgilere dayanarak, bu akıllı telefon bir Qualcomm Snapdragon 695 işlemci ile beraber gelecek. Yazılım cephesinde, Android 13’ü çalıştıracak.

Ön tarafta, cihaz su damlası çentiğine sahip bir FHD + ekranla donatılacak. 44W hızlı şarj desteği taşıyacak. Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi olabilir. Son olarak, 5.000mAh pil ile desteklenebilir.

Bulunabilirlik söz konusu olduğunda, Vivo V29 Lite Çin dışında satılacak. Öte yandan, Vivo V78 hem Çin’de hem de diğer pazarlarda piyasaya sürülebilirken, Vivo V78m Çin’e özel olabilir. Bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde çevrimiçi olarak ortaya çıkacaktır.