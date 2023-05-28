Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Motorola da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor.

Motorola bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda firmanın üzerinde çalıştığı akıllı telefonlardan birisi de Motorola Razr. Geldiğimiz noktada bugün Motorola Razr 40, Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Geekbench testine göre Motorola Razr 40 Android 13 ile birlikte kutudan çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti bulunacak. Bu yonga setine 12 GB RAM eşlik edecek. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti 33W kablolu şarj hızına sahip olacak.

Bunun haricinde daha önceden sızdırılan görsellerden mütevellit katlanabilir akıllı telefonun tasarımı hakkında bilgimiz bulunuyor. Görsellere göre Motorola Razr 40 dikey katlanır bir tasarıma sahip olacak. Arkada iki adet kameraya sahip olacak olan katlanabilir akıllı telefon bu kameraların yanında bir de arka ekrana sahip olacak. Ön tarafta ise bizleri nispeten kalın çerçevelere sahip ve ortasında bir adet ön kameraya sahip bir tasarım karşılayacak.