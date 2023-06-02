Çeşitli raporlar Vivo’nun küresel pazarda Vivo V29 serisi akıllı telefonları piyasaya süreceğini iddia etmişti. Bu haberlerin ardından ilk V29 serisi telefon olan Vivo V29 Lite 5G, orta seviyede yer alan bir cihaz olmasına rağmen üst seviye özellikleriyle Çek Cumhuriyeti’nde sessiz sedasız resmiyet kazandı. İşte yeni canavar!

İşte Orta Seviyenin Yeni Kural Yazıcısı!

Vivo V29 Lite 5G, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç boyutlu devasa bir AMOLED ekran ile donatılmış. Ekran FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2160Hz PWM göz koruması, 1.300 nit’e kadar parlaklık ve DCI-P3 renk uzayı desteği sunuyor. Ayrıca, ekran içi parmak izi tarayıcısı ile de bu cihazda yer alıyor.

Cihazın ekran özellikleri, orta seviye bir cihaz için fazlasıyla iyi. Hatta Vivo V29 Lite’ın ekranıyla üst seviyeye göz kırptığını söyleyelim. S17 serisiyle ekran konusunda vites artıran firma, bu modelde de göz dolduran bir ekranla bizleri karşılıyor.

Vivo V29 Lite 5G’nin kaputunun altında Snapdragon 695 yonga seti ve 8 GB RAM bulunuyor. Cihaz 8 GB sanal RAM genişletmesi ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Yeni canavar, Android 13 üzerine kurulu FunTouch OS 13 ile birlikte geliyor. Şirket, V29 Lite’ın iki büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri alacağını garanti etti. Ayrıca, cihaz 44W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil barındırıyor.

Vivo V29 Lite 5G’nin ön tarafında 16 megapiksel kamera bulunuyor. Arkaya bakan kamera sisteminde OIS destekli 64 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel bokeh lens ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

V29 Lite 5G 7,89 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığında. Telefonun arka paneli, cihaza şık bir görünüm kazandıran nano ölçekli desenlere sahip. Son olarak, telefon IP54 dereceli toz ve su koruması ile birlikte geliyor.

Vivo V29 Lite 5G şu anda ön satışta ve 15 Haziran’da satışa sunulması planlanıyor. Telefonu 1 Haziran – 14 Haziran tarihleri arasında ön sipariş verenler 68 dolar değerindeki Vivo TWS 2e kulaklıklara ücretsiz sahip olacak.

Yalnızca 8GB+128GB yapılandırmasıyla gelen cihazın fiyatı Çek Cumhuriyeti’nde 386 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Alıcılar Koyu Siyah ve Yaz Altın renklerinden birini seçebiliyorlar.

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