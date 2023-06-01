Çin’deki Vivo S17 serisi lansman etkinliğinde, marka yeni tam kablosuz kulaklıklarını da duyurdu. Şirketin en yeni kulaklıkları resmi olarak Vivo TWS Air Pro olarak adlandırılıyor. Bu kulaklıklar yakın zamanda piyasaya sürülen Honor Earbuds X5 ile aynı maliyete sahip ve Oppo Enco R2’den daha ucuz. İşte AirPods gibi rakiplerini ağlatacak olan yeni kulaklığın tüm özellikleri!

Aktif Gürültü Engelleme, 30 Saat Pil Ömrü ve Dahası!

Vivo TWS Air Pro 14,2 mm sürücülere sahip. Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisini destekleyen cihaz, birçok farklı telefon ve tablete bu sayede hızlı ve sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi de bu modelde sunulmuş.

Kulaklıklar suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip. Bunun yanında, müziği kontrol etmek için dokunmatik hareket kontrolü desteği ve 88 ms düşük gecikme modu da cihazda bulunuyor. Vivo TWS Air Pro, temelde ekonomik bir model olduğundan yalnızca standart SBC ve AAC ses kodeklerini destekliyor, ancak 3D ses efektleri gibi ekolayzır ayarlarına bu modelde yer verilmiş.

Kulaklıkların her biri yaklaşık 4 g ağırlığında ve ANC olmadan 6 saat boyunca müzik çalma kapasitesine sahip. Gürültü engelleme ile dayanıklılık yarı yarıya düşerek yalnızca 3 saate iniyor. Şarj kutusu da işin içine dahil olduğunda bu rakamlar sırasıyla 30 saat ve 15 saate çıkıyor.

Vivo TWS Air Pro Çin’de 299 Yuan (yani 875 TL) olarak fiyatlandırılmış durumda. Gece Mavisi ve Canlı Beyaz renkleriyle cihazın satışa sunulduğunu söyleyelim. Bu yeni kablosuz kulaklıklar halihazırda satışta. Marka sınırlı bir süre için 30 Yuan indirim sunuyor. Şu anda bu kulaklıkların küresel pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve sürülecekse de ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Bizler Vivo’nun yeni TWS kulaklıklarını çok sevdik. Bütçe dostu fiyatına rağmen üst seviye özellikler sunan bu cihaz, AirPods gibi pahalı rakiplerine oldukça iyi bir alternatif olmuş.

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