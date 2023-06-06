Vivo V27 5G, Dimensity 7200 yonga setini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olarak Mart ayında tanıtılmıştı. Vivo ayrıca, Çek Cumhuriyeti’nde Vivo V29 Lite 5G’yi de duyurmuştu ve bu ay içinde V29 serisindeki diğer modellerin de duyurulması bekleniyor. Telefon şimdi, Geekbench kıyaslama platformunda listelendi. İşte detaylar.

İçindekiler Vivo V29 5G Geekbench listesi

Vivo V29 5G Geekbench listesi

Yayına göre, V2250 ve V2251 model numaralarına sahip yaklaşan Vivo telefonları, Vivo V29 5G ve Vivo V29 Pro 5G gibi ilgili pazarlama isimleriyle gelecek. Kısa süre önce duyurulan Vivo V29 Lite 5G ise V2244 model numarasına sahip.

Vivo V29 5G’nin Geekbench listesi, 4 x 1.80Hz CPU çekirdeği, 4 x 2.40GHz CPU çekirdeği ve Adreno 642L içeren Qualcomm yonga seti ile geleceğide gözler önüne serdi.

Bu detaylar Vivo V29 5G’nin Snapdragon 778G Plus işlemciyle gelmesi yakın görünüyor. Listeleme ayrıca cihazın 8 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile geleceğini de belirtiyor. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde cihaz sırasıyla 1000 ve 2803 puan aldı.

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Vivo, Vivo V29 Pro 5G’nin temel özelliklerini zaten doğrulamış olsa da, Vivo V29 5G hakkında henüz hiçbir şey açıklamadı. Vivo Filipinler web sitesinde (sayfa kaldırıldı) açıklandığı üzere V29 Pro, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED ekranla gelecek. Arka tarafında 50 megapiksel ön kamera ve OIS özellikli 64 megapiksel birincil kamera bulunacak.

V29 Pro 5G, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. 66W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Diğer raporlar, Dimensity 8200 yonga seti ile donatılacağını iddia etti.