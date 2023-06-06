Apple WWDC 2023 etkinliğinde öne çıkan yazılımlardan birisi de iOS 17 oldu. iPhone artık yeni iOS 17 ile birçok farklı özelliğe sahip olacak. Peki bu özellikler nedir, ne işe yarıyor?

iOS 17 ile birlikte tanıtılan bazı özellikler şu şekilde:

1) Kişiselleştirilmiş Kişi Posterleri

2) Canlı Sesli Mesaj

3) FaceTime Sesli ve Görüntülü Mesaj Bırakma

4) Check-In (Durum) Güncellemesi

5) iOS 17 Yeni Emoji Çıkartmaları

6) AirDrop ve NameDrop ile Daha Kolay Paylaşım

7) Otomatik Düzeltmeler

8) Günlük Uygulaması

9) Yeni Bekleme Modu

10) Daha Yetenekli Siri

Peki siz iOS 17’yi beğendiniz mi? Eylül ayında yeni iPhone 15 modelleriyle tüm kullanıcılara açılacak. Siz de iOS 17 hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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