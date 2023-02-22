Vivo ülkemize akıllı telefonları ile yeni yeni girmeye başlayan bir marka. Piyasada bir sürü telefonu var. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo V27 serisini 1 Mart’ta Hindistan’da tanıtmaya hazırlanıyor. Seri üç cihazda oluşacak:

Vivo V27e

Vivo V27

Vivo V27 Pro

Serinin en küçük kardeşi Vivo V27e şirketin Malezya internet sitesinde görüntülendi. Bu sayede akıllı telefonunun tüm özellikleri sızdırıldı. Tasarıma bakacak olursak akıllı telefon 162.51 × 75.81 × 7.70/7.80 mm ölçüleri ve yaklaşık 186 g ağırlık ile karşımıza çıkıyor.

Vivo V27e, 2400×1080 piksel çözünürlük çözünürlük sunan E4 AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran 6.62 inç büyüklükte. Bunun yanı sıra ekranın 120hz ekran tazeleme oranı ve DCI-P3 renk gamı desteği de bulunuyor.

Kaputun altında Vivo V27e, MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Sanal RAM özelliğine sahip olan akıllı telefonun hibrit Micro SD kart yuvasına sahip olduğu da ortaya çıktı. MediaTek Helio G99 yonga seti, gücünü 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor. Bunlar artık görmeye alıştığımız batarya değerleri.

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Kamera tarafında ise Vivo V27e’nin üç tanesi arkada bir tanesi önde olmak üzere toplamda dört tane kamerası bulunuyor. Cihazın ön kamerası 64 MP çözünürlükte ve OIS desteği de mevcut. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Vivo V27e ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.