2022 yılının Mayıs ayında China Telecom veri tabanında “RMX3576” model numaralı bir Realme cihaz görülmüştü. China Telecom’da çıkan bilgiler sayesinde cihazın hemen hemen tüm özelliklerini öğrendik. Bunun yanı sıra cihazın isminin Vivo V23i olacağını da China Telecom sayesinde öğrendik. Bugün ise Çinli şirket Vivo V23i cihazını Çin pazarında sessizce tanıttı.

Realme V23i Teknik Özellikleri

Realme V23i, 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlükte, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.56 inçlik IPS LCD bir ekranla birlikte geliyor.

Cihaz ikili arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde iken yardımcı kamera 2 MP çözünürlüğünde. Cihazda selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Realme V23i, MediaTek Dimensity 700 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga seti 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile desteklenmiş. MediaTek Dimensity 700, gücünü 10W şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Fiyatlandırma

Cihazın iki farklı renk seçeneği mevcut: Dağ Mavisi ve Yeşim Siyahı. Realme V23i tek bir varyant ile geliyor: 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama. Bu varyant Çin pazarında 1399 Yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da 201 Amerikan Dolarına tekabül ediyor.