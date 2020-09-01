MediaTek Helio G95 yonga seti resmi olarak duyuruldu!

MediaTek, oyun odaklı telefonlar için Helio G95 yonga setini piyasaya sürdü. Yonga setinde önceki nesile göre önemli gelişmeler bulunuyor. Yeni yonga seti, daha hızlı bir performans ve kullanıcılara daha fazla özellik sağlayacak. Bunların arasında gelişmiş çoklu kamera sistemini örnek olarak verebiliriz.

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MediaTek Helio G95 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

MediaTek Helio G95, gelişmiş bir APU desteğine sahip olacak. Yeni yonga seti kamera sistemini daha da geliştirecek ve dört kameraya kadar telefonlara destek verecek. Ayrıca gerçek zamanlı olarak HDR10+ kalitesine yakın HDR10 standartı bulunacak. MediaTek, G serisini çıkarırken temel kitle olarak oyuncuları hedefliyor. Şirketin Kablosuz İletişim birimi genel müdürü Li Yanzhi, MediaTek Helio G95 için şu ana kadar çıkardıkları en güçlü oyun çipi olduğunu söyledi.

Helio G95, 2.05 GHz taban frekansta çalışan çift Arm Cortex-A76 CPU ve altı Cortex-A55 CPU içeriyor. Cortex-A55 CPU’ları enerji verimliliği ile öne çıkacak. Bunlara, Arm’ın Mali-G76 sekiz çekirdekli GPU’su eşlik edecek. Bu GPU, 900 MHz’e kadar çalışma frekansına sahip olacak. MediaTek’e göre G95, AnTuTu CPU testinde G90T‘den %5 daha hızlı olacak. Ayrıca GFXbench‘in testinde ise önceki nesilden %8 daha hızlı olacağı söyleniyor. Yeni yonga seti, 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca donanım tarafında 10 GB LPDDR4X bellek ve Bluetooth 5.0’ı kullanmaya olanak sağlıyor.

Helio G95, ilk kez bu yıl Eylül ayında piyasaya sürülen akıllı telefonlarda görülecek. Ancak şu an hangi markanın ilk olarak bu yonga setini kullanacağını bilmiyoruz.