Akıllı Telefonlar
MediaTek Helio G95 yonga seti resmi olarak duyuruldu!
MediaTek, oyun odaklı telefonlar için Helio G95 yonga setini piyasaya sürdü. Yonga setinde önceki nesile göre önemli gelişmeler bulunuyor. Yeni yonga seti, daha hızlı bir performans ve kullanıcılara daha fazla özellik sağlayacak. Bunların arasında gelişmiş çoklu kamera sistemini örnek olarak verebiliriz.
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MediaTek Helio G95 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek Helio G95, gelişmiş bir APU desteğine sahip olacak. Yeni yonga seti kamera sistemini daha da geliştirecek ve dört kameraya kadar telefonlara destek verecek. Ayrıca gerçek zamanlı olarak HDR10+ kalitesine yakın HDR10 standartı bulunacak. MediaTek, G serisini çıkarırken temel kitle olarak oyuncuları hedefliyor. Şirketin Kablosuz İletişim birimi genel müdürü Li Yanzhi, MediaTek Helio G95 için şu ana kadar çıkardıkları en güçlü oyun çipi olduğunu söyledi.
Helio G95, 2.05 GHz taban frekansta çalışan çift Arm Cortex-A76 CPU ve altı Cortex-A55 CPU içeriyor. Cortex-A55 CPU’ları enerji verimliliği ile öne çıkacak. Bunlara, Arm’ın Mali-G76 sekiz çekirdekli GPU’su eşlik edecek. Bu GPU, 900 MHz’e kadar çalışma frekansına sahip olacak. MediaTek’e göre G95, AnTuTu CPU testinde G90T‘den %5 daha hızlı olacak. Ayrıca GFXbench‘in testinde ise önceki nesilden %8 daha hızlı olacağı söyleniyor. Yeni yonga seti, 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 1080p+ çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca donanım tarafında 10 GB LPDDR4X bellek ve Bluetooth 5.0’ı kullanmaya olanak sağlıyor.
Helio G95, ilk kez bu yıl Eylül ayında piyasaya sürülen akıllı telefonlarda görülecek. Ancak şu an hangi markanın ilk olarak bu yonga setini kullanacağını bilmiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple, bu yıl 80 milyon iPhone 12 serisi telefon üretebilir!
Apple, yakında ilk 5G akıllı telefon serisini tanıtacak. Apple‘ın 5G akıllı telefon serisi, ilk çıkan 5G telefondan 18 ay sonra geliyor. Şirketin 5G desteğini geciktirmesindeki temel sebep, 5G altyapısının yaygınlaşmasını beklemek olabilir. Samsung, Huawei, Xiaomi gibi firmalar çoktan 5G destekli akıllı telefonlarını sundular. Apple kullanıcıları ise yeni 5G destekli iPhone’ları merakla bekliyorlar.
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Apple bu yıl kaç adet iPhone 12 serisi telefon üretmeyi planlıyor?
Spekülasyonlara göre iPhone 12 serisi en az dört model ile karşımıza çıkacak. Yakın tarihli bir raporda, Apple’ın tedarikçilerinin bu yıl 75-80 milyon adet 5G destekli telefon üreteceği iddia ediliyor. Tabii ki bu şu anlık sadece bir tahminden ibaret. Ortaya çıkan bu raporun doğru olup olmadığını yakın zaman içerisinde görebiliriz. Apple, yaptığı ertelemeler neticesinde Ekim ayının sonunda iPhone 12 serisini ve Watch Series 6‘yı düzenleyeceği bir etkinlik ile tanıtacak. Ayrıca bazı raporlar Eylül ayında da şirketin bir etkinlik düzenleyeceğini gösteriyor. Bu etkinlikte ise yeni nesil iPad’lerin tanıtılması bekleniyor.
DigiTimes‘ın yeni raporuna göre yaklaşmakta olan iPhone 12 serisinde LiDAR tarayıcı kesin olarak bulunacak. Bu tarayıcı temel olarak otomotiv sektöründe kullanılıyordu. LiDAR sensör sayesinde üç boyutlu nesnelerin algılanması ve aradaki mesafenin hızlı bir şekilde hesaplanması sağlanıyor. Ekim ayında yapılacak olan lansmanda cihazların detaylı teknik özellikleri ve LiDAR hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme V3 5G, en ucuz 5G’li telefon olacak!
Realme V3, firmanın X7 serisi ile birlikte tanıtıldı. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonunun en ucuz 5G özellikli cihaz olması bekleniyor.
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En ucuz 5G’li telefon Realme V3 5G!
Realme, yeni akıllı telefonu V3 5G modelini X7 serisi ile birlikte tanıttı. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon, MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisinden gücünü almakta. Bu işlemci sayesinde akıllı telefonun, bu yıl piyasaya çıkan en ucuz 5G‘li cihaz olması bekleniyor. 6 ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olacak akıllı telefonun dahili depolama alanında ise 64 ve 128GB‘lık alternatiflerinin olduğu öğrenildi. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modelin 146 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı belirtilirken, RAM ve dahili hafıza kapasiteleri arttıkça cihazın fiyatında da belli başlı yükselmeler kullanıcıları karşılayacak.
Detaylı teknik özellikleri ve tasarım detayları belli olan Realme V3 5G, 6.5 inçlik HD+ ekran ile bizleri karşılıyor. Cihazda damla çentik tasarımına yer verilirken, bir adet de 8 MP değerinde ön kamera bulunuyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 5000 mAh değerinde batarya ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon, 18 W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. 5G özellikli en ucuz telefon ile piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan Realme, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme X7 ve X7 Pro resmi olarak tanıldı!
Bugün yapılan lansmanın ardından Oppo’nun alt markası olan Realme, X7 ve X7 Pro akıllı telefon modellerini resmi olarak piyasaya sürdü. Serinin taban modeli Dimensity 800U yonga seti, Pro modeli ise Dimensity 1000+ yonga seti ile kullanıcılara sunulacak. Fiyatları ise sırasıyla 1799 yuan(264$) ve 2199 yuan(322$)’dan başlayacak.
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Realme X7 ve X7 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X7 Pro, 6.55 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz siyah, beyaz ve C-bit olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip ve C-bit serinin ana rengi olarak tanıtıldı. Telefon, Dimensity 1000+ yonga setinden gücünü alacak. Cihazın çift modlu 5G ve Wi-Fi 6 desteği de bulunacak. X7 Pro, 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP B&W filtresi eşlik edecek.
X7 Pro, ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile gelecek. Batarya tarafında ise 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh değerinde bir pile sahip olacak. Cihazın iki adet hoparlörü ve Hi-Res sertifikası bulunuyor.
Taban model X7‘ye geldiğimizde ise Pro modele oldukça benzer özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki en önemli fark X7’nin Dimensity 800U yonga setinden gücünü alması. Diğer fark ise 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh bataryasının bulunması.
X7, 6/128 GB ve 8/128 GB olmak üzere iki farklı yapılandırmaya sahip. Taban modelin satış fiyatı ise 1799 yuan olarak belirlendi. X7 Pro ise 6/128 GB için 2199(322$) yuan, 8/128 GB için 2399(352$) ve 8/256 GB(469$) için 3199 yuan fiyat etiketine sahip olacak. Cihazlar 7 Eylül’de resmi olarak satışa çıkacak.