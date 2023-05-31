Vivo S17 serisi bugün Çin’de resmiyet kazandı. Seri, Vivo S17, Vivo S17t ve Vivo S17 Pro olmak üzere üç telefon oluşuyor. İşte telefonların öne çıkan özellikleri.

Vivo S17 Pro Özellikleri

Vivo S17 Pro ilk bakışta Vivo S16 Pro gibi görünebilir, ancak cihazın farklılıkları mevcut. Telefon 7,46 mm kalınlığa ve yaklaşık 188 g ağırlığına sahip.

Telefon, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 452 PPI ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç ortalanmış delikli kavisli AMOLED ekrana sahip. 10-bit panel 80.000,00:1 kontrast oranına sahip ve 1300 nit yerel tepe parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor.

Cihaz, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile beraber geliyor. azılım cephesinde, Android 3.0 tabanlı OriginOS 13 ile beraber gelecek.

Akıllı telefon arkada üçlü bir kamera sistemi barındırıyor. Kurulum, OIS destekli 50MP Sony IMX766V birincil sensör, 8MP Sony IMX355 ultra geniş ünite ve 12MP Sony IMX663 2x telefoto lensi yer alıyor.

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Ön tarafta, telefonda özçekimler ve görüntülü aramalar için 50MP Samsung JN1 sensör bulunuyor. Bu kamera otomatik odaklamayı destekler ve her iki tarafta iki LED el feneri ile beraber geliyor.

Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB 2.0 (Type-C) yer alıyor. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörünü de barındırıyor. Son olarak, akıllı telefon 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.600mAh pil ile geliyor.

Vivo S17 ve S17t teknik özellikleri

Vivo S17 cephesine geldiğimizde, 2800 x 1260 piksel FHD+ çözünürlük, 800000:1 kontrast oranı, 10-bit renkler, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç kavisli kenarlı AMOLED ekrana sahip. Cihaz 164,18 x 74,37 x 7,46 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında.

Vivo S17, Snapdragon 778G Plus yonga seti, 12GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB (UFS 2.2) / 512 GB (UFS 3.1) depolama alanı ile güçlendirilmiştir. Telefon 80W şarjı destekleyen 4.505mAh pil kapasitesine sahip. Cihazda ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Kamera tarafına bakaca olursak arkada OIS özellikli 50 megapiksel Samsung GN5 birincil kamera, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens ve halka LED flaştan oluşuyor. S17’nin ön ve arka kameraları 4K’ya kadar video çekebiliyor.

Vivo S17t kanadına bakacak olursak Dimensity 8050 işlemciye sahip ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Yukarıda belirtildiği gibi, teknik özelliklerinin geri kalanı S17’ninkilerle aynı. S17 ikilisi çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer ortak özellikleri sunuyor.

Fiyat

Vivo S17 Pro

8GB + 256GB – 3,099 Yuan(435 Dolar)

12GB + 256GB – 3,299 Yuan(465 Dolar)

12GB + 512GB – 3,499 Yauan (490 Dolar)

Vivo S17

8 GB RAM + 256 GB – 2.499 Yuan (351 Dolar)

12 GB RAM + 256 GB – 2.799 Yuan (394 Dolar)

12 GB RAM + 512 GB – 2.999 Yuan (422 Dolar)