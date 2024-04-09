Vivo bir süredir Vivo T3x isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo T3x tasarımı açıklandı. Detaylara bakalım.

Vivo T3x tasarımı nasıl olacak?

Vivo T3x tasarımı açıklaması Vivo tarafından resmi olarak yayınlanan teaser’da yapıldı. Bu bağlamda Vivo T3x tasarımı, diğer akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz bir tasarım olacak.

Bir önceki nesil Vivo T3 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Vivo T3 kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine iki varyasyon eşlik ediyor:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 239,88 dolar

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 263,87 dolar

Akıllı telefon 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun üçlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera karşılıyor.

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Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası ve bir adet flicker sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.