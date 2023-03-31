Vivo bir süredir hem küresel pazarda hem de ülkemizde yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Xiaomi’nin Redmi Note 12 serisini küresel pazarda piyasaya sürdüğü şu günlerde Vivo yeni akıllı telefon serisi olacak olan T2 serisi üzerinde çalışıyor.

Son raporlara göre Çinli teknoloji şirketi Vivo önümüzdeki günlerde Vivo T2 serisini piyasaya sürecek. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G, Google Desteklenen Cihazlar listesinde ortaya çıktı. Görünüşe göre bunlar, Hindistan pazarı için çıkacak olan T2 serisi akıllı telefonların isimleri olacak.

Vivo T2 5G, V2222; Vivo T2x 5G ise V2225 model numarası ile Google Desteklenen Cihazlar listesine eklendi. Vivo T2 ve Vivo T2x, daha önce Şubat ve Mart aylarında Play Console’da bazı teknik özellikleriyle görülmüştü.

Play Console’da Vivo T2’nin Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geleceği söylenmişti. Vivo T2x ise MediaTek Dimensity 700 yonga seti ile birlikte gelecek. Her iki akıllı telefon da 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak. Ekran tarafında ise akıllı telefonlar Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacaklar.

*Bir önceki nesil: Vivo T1 Pro 5G

Vivo, T2 serisi akıllı telefonlarını çok yüksek ihtimalle 240 doların altında bir fiyat etiketi ile birlikte satışa sunulacak. Ancak şimdilik akıllı telefonlar hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.