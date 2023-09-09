Vivo X100 serisi amiral gemileriyle teknoloji gündemini karıştıran Vivo, şimdi de orta seviyeye yeni düzen getirecek Vivo T2 Pro modeliyle dikkatleri çekti. Nisan ayında piyasaya sürülen Vivo T2 ve T2x modellerinin ardından, şimdi serinin yeni bir üyesinin yolda olduğu haberleri geliyor. Bu yeni model, Vivo T2 Pro olarak adlandırılacak ve seriye daha fazla güç ve performans katacak. İşte yeni canavar!



Vivo T2 Serisine Yeni Üye Geliyor! Vivo T2 Pro Yolda!

Vivo T2 Pro’nun teknik özellikleri hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı ve bu sızıntılar oldukça güvenilir bir kaynaktan geliyor. Bu nedenle, yeni cihazın neler sunabileceğine dair bazı önemli bilgilere sahibiz.

Öncelikle, Vivo T2 Pro’nun MediaTek’in güçlü Dimensity 7200 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor. Bu, cihazı serinin en performans odaklı modeli haline getirecek. T2 Pro’nun performansını kanıtlamak için 600.000 AnTuTu puanı elde ettiği iddia ediliyor, bu da etkileyici bir performans vadedileceğini gösteriyor.

Depolama kapasitesi konusunda ise T2 Pro, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak. Her iki versiyon da 8GB RAM’e sahip olacak, bu da hızlı ve akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Vivo gerçekten bu modelde donanım konusunda oldukça cömert davranmış.

Vivo T2 Pro’nun Hindistan’da sadece Flipkart üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor. Ancak, henüz lansman tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, T2 ve T2x modellerine göre T2 Pro’nun daha üstün bir seçenek sunacağı kesin gibi görünüyor.

Şu an için Vivo T2 Pro ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler bu kadar. Ancak bu yeni üyenin, Vivo’nun hızla büyüyen akıllı telefon serisine daha fazla çeşitlilik ve performans katması bekleniyor. Teknoloji meraklıları ve Vivo hayranları, bu yeni modelin piyasaya çıkışını heyecanla bekliyor olacaklar.

İlginizi Çekebilir: TECNO Phantom V Flip İçin Geri Sayım Başladı! İşte Tanıtım Tarihi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo’nun yeni canavarının sızdırılan donanım özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!