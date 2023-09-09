Çinli üretici TECNO, ilk flip tarzı akıllı telefonu olan TECNO Phantom V Flip’i “Flip in Style TECNO Amiral Gemisi Ürün Lansmanı” etkinliği sırasında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, 22 Eylül tarihinde Singapur’da gerçekleşecek. İşte TECNO’nun Galaxy Z Flip 5 gibi rakipleri tokat manyağı yapacak dikey katlanabilir akıllı telefonu hakkında bildiğimiz her şey!

TECNO’nun İlk Flip Akıllı Telefonu TECNO Phantom V Flip Çok Yakında!

TECNO, resmi bir açıklama yaparak, Phantom V Flip’i 22 Eylül’deki etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Bu telefon aynı zamanda TECNO’nun Megabook T1 2023 14 inç dizüstü bilgisayar ile birlikte piyasaya sürülecek. TECNO bu lansman ile hem akıllı telefon hem de bilgisayar alanında resmen gövde gösterisi yapacak.

TECNO, bu yeni akıllı telefonun teknik özelliklerini ve tasarımını daha önce sızdırmış olsa da, şimdi bazı çevrimiçi satış platformlarında telefonun dış kapağının bir görseli de paylaşılarak tasarım daha da açıkça gözler önüne serilmiş durumda.

Sızan bilgilere göre, TECNO Phantom V Flip, diğer telefonlarda gördüğümüz dikdörtgen şekilli dış ekran yerine, daire şeklinde bir dış ekrana sahip olacak. Bu daha önce hiç denenmemiş cesur bir tasarım. Ayrıca, telefonun arkasında iki kamera ve bir LED flaş bulunacak.

Telefonun Google Play Console web sitesinde AD11 model numarasıyla listelendiği görüldü. Bu listeleme, TECNO Phantom V Flip’in 8GB RAM’e sahip olabileceğini ve Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkacağını gösteriyor. Ayrıca, telefonun MediaTek Dimensity 1300 yonga seti tarafından destekleneceği ve ARM Mali G77 GPU ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Phantom V Flip’in ekranının FullHD+ çözünürlüğe ve 480ppi piksel yoğunluğuna sahip 6.5 inç boyutlu bir katlanabilir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, telefonun 64MP ana arka kamera, 13MP geniş açı sensörü ve 32MP ön kamera ile donatılabileceği de sızdırılan bilgiler arasında. Telefonun ayrıca 4.000mAh batarya kapasitesine sahip olacağı ve 45W hızlı şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor.

TECNO Phantom V Flip, katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor ve lansmanı merakla bekleniyor. Bizler de Phantom V Fold ile uygun fiyatlı ama harika bir katlanabilir telefon yapılabileceğini tüm dünyaya gösteren TECNO’nun bu yeni modelini heyecanla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro Kanlı Canlı Karşımızda! Üretim Bandından Yeni Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TECNO’nun yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!